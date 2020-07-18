За заросшие травой земли выплатила 400 тыс. рублей копания из Бердска. Участки на Алтае

Судебные приставы взыскали с Бердской компании административный штраф за нарушение пожарной безопасности.
Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай при проверке земельных участков, принадлежащих новосибирской компании, обнаружили нарушения пожарной безопасности. Участки находились в запущенном состоянии, что по мнению специалиста надзорного органа, могло привести к пожару. К такому же мнению пришел и суд, который в соответствии с ч.1 ст. 8.7 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв» назначил организации штраф в размере 400 тысяч рублей. Позже, исполнительное производство о взыскании штрафа, поступило в отделение судебных приставов по г.Бердску Новосибирской области.
При проведении исполнительных действий судебным приставом-исполнителем наложен запрет на регистрационные действия в отношении данных участков.
В течение недели организация оплатила задолженность в полном объеме.
1/6 части суши.
Представляете как на штрафах подняться можно!!!!
Это вам не нефть качать.
Сиди на пеньке и строчи штрафы.
А с простого бердчанина при случае с живого не слезут.
На камнях смогли и берег благоустроить и есть где позагорать, покупаться,покататься, пожарить день рождения, причем круглогодично.
А у этого вечно ничего не получается...
Он просто земли держит под застройку.
При мэре Захарове начнется.
Прощай берег и доступный пляж.