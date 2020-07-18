За заросшие травой земли выплатила 400 тыс. рублей копания из Бердска. Участки на Алтае

Фирма решила продать данные участки, но в связи с ограничениями, не смогли этого сделать. Должнику указали на необходимость погашения штрафа, для окончания исполнительного производства.

При проведении исполнительных действий судебным приставом-исполнителем наложен запрет на регистрационные действия в отношении данных участков

Судебные приставы взыскали с Бердской компании административный штраф за нарушение пожарной безопасности.

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай при проверке земельных участков, принадлежащих новосибирской компании, обнаружили нарушения пожарной безопасности. Участки находились в запущенном состоянии, что по мнению специалиста надзорного органа, могло привести к пожару. К такому же мнению пришел и суд, который в соответствии с ч.1 ст. 8.7 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв» назначил организации штраф в размере 400 тысяч рублей. Позже, исполнительное производство о взыскании штрафа, поступило в отделение судебных приставов по г.Бердску Новосибирской области.

При проведении исполнительных действий судебным приставом-исполнителем наложен запрет на регистрационные действия в отношении данных участков.



В июне текущего года в отделение судебных приставов обратился представитель компании, с заявлением о снятии запрета. Он пояснил, что фирма решила продать данные участки, но в связи с ограничениями, не смогли этого сделать. Должнику указали на необходимость погашения штрафа, для окончания исполнительного производства.В течение недели организация оплатила задолженность в полном объеме.