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За заросшие травой земли выплатила 400 тыс. рублей копания из Бердска. Участки на Алтае

08:40 18.07.2020 Фото: https://www.piqsels.com/
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Фирма решила продать данные участки, но в связи с ограничениями, не смогли этого сделать. Должнику указали на необходимость погашения штрафа, для окончания исполнительного производства.

За заросшие травой земли выплатила 400 тыс. рублей копания из Бердска. Участки на Алтае
При проведении исполнительных действий судебным приставом-исполнителем наложен запрет на регистрационные действия в отношении данных участков

Судебные приставы взыскали с Бердской компании административный штраф за нарушение пожарной безопасности.
Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай при проверке земельных участков, принадлежащих новосибирской компании, обнаружили нарушения пожарной безопасности. Участки находились в запущенном состоянии, что по мнению специалиста надзорного органа, могло привести к пожару. К такому же мнению пришел и суд, который в соответствии с ч.1 ст. 8.7 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв» назначил организации штраф в размере 400 тысяч рублей. Позже, исполнительное производство о взыскании штрафа, поступило в отделение судебных приставов по г.Бердску Новосибирской области.
При проведении исполнительных действий судебным приставом-исполнителем наложен запрет на регистрационные действия в отношении данных участков.

В июне текущего года в отделение судебных приставов обратился представитель компании, с заявлением о снятии запрета. Он пояснил, что фирма решила продать данные участки, но в связи с ограничениями, не смогли этого сделать. Должнику указали на необходимость погашения штрафа, для окончания исполнительного производства.
В течение недели организация оплатила задолженность в полном объеме.

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От редакции

Много таких участков в России?

Аноним, 18 июля 2020 09:15
НВР:
1/6 части суши.
Представляете как на штрафах подняться можно!!!!
Это вам не нефть качать.
Сиди на пеньке и строчи штрафы.
Аноним, 18 июля 2020 09:46
Новость Рук в воду. Какая то фирма и т.д..Заплатить только не дадим, так же как и с корнойссмотри только не включай
Аноним, 18 июля 2020 11:55
У Илющенко весь берег зарос и чё то никто его не штрафует.
А с простого бердчанина при случае с живого не слезут.
На камнях смогли и берег благоустроить и есть где позагорать, покупаться,покататься, пожарить день рождения, причем круглогодично.
А у этого вечно ничего не получается...
Он просто земли держит под застройку.
При мэре Захарове начнется.
Прощай берег и доступный пляж.

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