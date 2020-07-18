18.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Недвижимость / Общество

Как снизить стоимость жилья в России, знает Минстрой

10:13 18.07.2020 Фото: Nso.ru
0

По словам главы ведомства Владимира Якушева, цена может упасть за счет уменьшения процентных ставок и административных процедур, над чем сейчас работает правительство.

Как снизить стоимость жилья в России, знает Минстрой
Минстрой намерен снижать стоимость жилья

Минстрой РФ ставит задачу по снижению себестоимости строительства, чтобы сделать жилье доступнее, сообщил в пятницу глава министерства Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Липецкой области.

«Нужно сделать все, чтобы уменьшить стоимость квадратного метра, сделать жилье доступнее для наших граждан, поэтому мы должны работать над тем, чтобы снижать себестоимость», — сказал Якушев.

По его словам, себестоимость можно снизить за счет уменьшения процентных ставок и уменьшения административных процедур, над чем сейчас работает правительство. Кроме того, удешевлению жилья будет способствовать внедрение новых технологий в строительстве.

«Нужно сделать так, чтобы земля стала дешевле, чтобы земельные ресурсы были максимально доступными», — отметил министр.

Якушев подчеркнул, что из-за пандемии складывается не самая лучшая ситуация в экономике и, соответственно, с реальными доходами населения, из-за чего снижается количество людей, способных взять ипотеку или за свои деньги приобрести жилье. «Мы должны сделать так, чтобы не уронить объемы жилищного строительства, при этом цена должна стать доступной», — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что впервые за историю страны у России есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан. Глава государства поручил правительству и вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, который курирует строительство, уделить этому направлению особое внимание. По словам Путина, при переходе стройотрасли на проектное финансирование с использованием счетов эскроу высказывались опасения, тем не менее отрасль продемонстрировала устойчивость, а граждане получили защиту от недобросовестных застройщиков.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Реально сократить затраты на строительство?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВыявили 114 новых зараженных COVID-19 за сутки на 18 июля в Новосибирской области. Всего больны почти 8000 человек
12:39 18-07-2020
Выявили 114 новых зараженных COVID-19 за сутки на 18 июля в Новосибирской области. Всего больны почти 8000 человек
БердскВидео набора высоты самолетами над будущим мусорным полигоном около кладбища с аэродрома "Бердск-Центральный". Смотрите
12:31 18-07-2020
Видео набора высоты самолетами над будущим мусорным полигоном около кладбища с аэродрома
Застрелили отказавшего надеть маску в супермаркете покупателя полицейские. Его догнали уже дома
12:30 18-07-2020
Застрелили отказавшего надеть маску в супермаркете покупателя полицейские. Его догнали уже дома
Опрокинулась на крышу прямо трамвайных путях Honda Fit в Новосибирске. Переворачивали всем миром
12:16 18-07-2020
Опрокинулась на крышу прямо трамвайных путях Honda Fit в Новосибирске. Переворачивали всем миром
Поставить прививку от гриппа осенью из-за COVID-19 призывает врач
12:07 18-07-2020
Поставить прививку от гриппа осенью из-за COVID-19 призывает врач
Студенты наедятся: Повысить стипендии до 12 130 рублей в российских вузах хочет Минобрнауки
11:53 18-07-2020
Студенты наедятся: Повысить стипендии до 12 130 рублей в российских вузах хочет Минобрнауки
"Собор в мечеть - внутреннее дело Турции": Кремль не согласен с главой РПЦ
11:41 18-07-2020
Митингующие в поддержку арестованного Фургала перекрыли движение в Хабаровске 1
11:29 18-07-2020
Митингующие в поддержку арестованного Фургала перекрыли движение в Хабаровске
БердскПодозревают коронавирус у 200 жителей Бердска на 18 июля
11:22 18-07-2020
Подозревают коронавирус у 200 жителей Бердска на 18 июля
Скончался от коронавируса настоятель подворья в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» под Новосибирском
11:11 18-07-2020
Скончался от коронавируса настоятель подворья в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» под Новосибирском