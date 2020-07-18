Как снизить стоимость жилья в России, знает Минстрой

По словам главы ведомства Владимира Якушева, цена может упасть за счет уменьшения процентных ставок и административных процедур, над чем сейчас работает правительство.

Минстрой намерен снижать стоимость жилья

Минстрой РФ ставит задачу по снижению себестоимости строительства, чтобы сделать жилье доступнее, сообщил в пятницу глава министерства Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Липецкой области.

«Нужно сделать все, чтобы уменьшить стоимость квадратного метра, сделать жилье доступнее для наших граждан, поэтому мы должны работать над тем, чтобы снижать себестоимость», — сказал Якушев.

По его словам, себестоимость можно снизить за счет уменьшения процентных ставок и уменьшения административных процедур, над чем сейчас работает правительство. Кроме того, удешевлению жилья будет способствовать внедрение новых технологий в строительстве.

«Нужно сделать так, чтобы земля стала дешевле, чтобы земельные ресурсы были максимально доступными», — отметил министр.

Якушев подчеркнул, что из-за пандемии складывается не самая лучшая ситуация в экономике и, соответственно, с реальными доходами населения, из-за чего снижается количество людей, способных взять ипотеку или за свои деньги приобрести жилье. «Мы должны сделать так, чтобы не уронить объемы жилищного строительства, при этом цена должна стать доступной», — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что впервые за историю страны у России есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан. Глава государства поручил правительству и вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, который курирует строительство, уделить этому направлению особое внимание. По словам Путина, при переходе стройотрасли на проектное финансирование с использованием счетов эскроу высказывались опасения, тем не менее отрасль продемонстрировала устойчивость, а граждане получили защиту от недобросовестных застройщиков.