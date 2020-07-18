Почему Киев не закрыл небо при крушении Boeing рейса MH17, расследуют Нидерланды

Будет рассмотрен вопрос о закрытии воздушного пространства над Восточной Украиной и регионами, прилегающими к зоне конфликта, включая территорию Российской Федерации, заявили следователи.

По «делу малайзийского Боинга» против Киева начали расследование о незакрытии неба

Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур

Эксперты изучат роль Киева в деле о крушении малайзийского Boeing, рассказали РИА Новости в МИД Нидерландов.

«Расследование уже началось, оно проводится третьей стороной — Фондом безопасности полетов. <…> Будет рассмотрен вопрос о закрытии воздушного пространства над Восточной Украиной и регионами, прилегающими к зоне конфликта, включая территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В июне голландский адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, сообщил, что Гаага согласилась изучить обстоятельства, по которым Киев не закрыл небо для полетов гражданской авиации. По его словам, такое расследование может занять до шести месяцев. Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк пояснила, что оно ведется отдельно от уголовного процесса по авиакатастрофе.

Фонд безопасности полетов (Flight Safety Foundation), который займется расследованием, — независимая некоммерческая международная организация, она базируется в США.

Российская сторона неоднократно поднимала вопрос об ответственности Киева за незакрытие неба. Так, например, ранее в интервью РИА Новости директор Первого Европейского департамента МИД Алексей Парамонов отмечал, что Совместная следственная группа (ССГ) не провела настоящего расследования роли Украины в этой трагедии.

Дело MH17

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 самолет разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те отмечали, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит малайзийский Boeing. Погибли без малого 300 человек. Недавно окружной суд Гааги (погибшие в основном были жителями Нидерландов) завершил второй этап разбирательства. Но ясности в этой истории не прибавилось.

В расследовании, проводившемся ССГ под руководством голландской генпрокуратуры, Россия не участвовала. Президент Владимир Путин отмечал, что из-за этого Москва не может признать ее выводы.

В Совместной следственной группе считают, что самолет якобы сбили из «Бука», принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. При этом в российском МИД подчеркивали, что ССГ отметала все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием. Более того, заместитель генпрокурора Николай Винниченко рассказал, что следствие проигнорировало переданные Москвой данные российских радаров, а также документацию о том, что поразившая Boeing ракета принадлежала Украине, ее запустили с подконтрольной Киеву территории.