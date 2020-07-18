Пожаловались Генпрокурору на власть за мусорную свалку под носом у города активисты Бердска. И готовят акции протеста

Активисты Бердска, противники открытия мусорной свалки у бердского кладбища в Искитимском районе, написали жалобу на действия региональных властей генеральному прокурору РФ.
Кроме того, уже распечатали и подготовили к раздаче всем желающим наклейки на автомобили с лозунгом «Бердск против мусорного полигона». Общественники организуют их раздачу и сбор подписей.
— Сегодня наши активисты забирают баннеры для пикетов. Готовились их провести в Новосибирске, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 18 июля бердская активистка Наталья Слесарева.
Кроме того, противники свалки подали заявление в полицию о незаконном проведении публичных слушаний по землепользованию, запланированных на 20 июля и «объявленных ранее властью Бердска».
-В противном случае, пикет! — заверила Слесарева.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», наклейки на авто печатают на пожертвования народного фонда борьбы с полигоном ТКО.
На публичных слушаниях в понедельник, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», собираются рассматривать правила землепользования и застройки Бердска. Вопрос новой свалки не стоит в повестке, так как он относится к полномочиям соседнего Искитимского района, заявлял «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления градостроительства бердской мэрии Дмитрий Есиков.