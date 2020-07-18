Пожаловались Генпрокурору на власть за мусорную свалку под носом у города активисты Бердска. И готовят акции протеста

Общественники напечатали наклейки на автомобили с лозунгом «Бердск против мусорного полигона» и готовы их раздавать всем желающим. Кроме того, активисты просят проверить законность публичных слушаний по землепользованию.

Протестные наклейки на автомобили бердские активисты готовы раздавать всем желающим

Активисты Бердска, противники открытия мусорной свалки у бердского кладбища в Искитимском районе, написали жалобу на действия региональных властей генеральному прокурору РФ.

Кроме того, уже распечатали и подготовили к раздаче всем желающим наклейки на автомобили с лозунгом «Бердск против мусорного полигона». Общественники организуют их раздачу и сбор подписей.

— Сегодня наши активисты забирают баннеры для пикетов. Готовились их провести в Новосибирске, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 18 июля бердская активистка Наталья Слесарева.

Кроме того, противники свалки подали заявление в полицию о незаконном проведении публичных слушаний по землепользованию, запланированных на 20 июля и «объявленных ранее властью Бердска».

-В противном случае, пикет! — заверила Слесарева.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», наклейки на авто печатают на пожертвования народного фонда борьбы с полигоном ТКО.

На публичных слушаниях в понедельник, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», собираются рассматривать правила землепользования и застройки Бердска. Вопрос новой свалки не стоит в повестке, так как он относится к полномочиям соседнего Искитимского района, заявлял «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления градостроительства бердской мэрии Дмитрий Есиков.