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Пожаловались Генпрокурору на власть за мусорную свалку под носом у города активисты Бердска. И готовят акции протеста

10:25 18.07.2020 Фото: Натальи Слесаревой
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Общественники напечатали наклейки на автомобили с лозунгом «Бердск против мусорного полигона» и готовы их раздавать всем желающим. Кроме того, активисты просят проверить законность публичных слушаний по землепользованию.

Пожаловались Генпрокурору на власть за мусорную свалку под носом у города активисты Бердска. И готовят акции протеста
Протестные наклейки на автомобили бердские активисты готовы раздавать всем желающим
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Пожаловались Генпрокурору на власть за мусорную свалку под носом у города активисты Бердска. И готовят акции протеста

Видео набора высоты самолетами над будущим мусорным полигоном около кладбища с аэродрома «Бердск-Центральный». СмотритеПожаловались Генпрокурору на власть за мусорную свалку под носом у города активисты Бердска. И готовят акции протестаЕщё 76 новостей

Активисты Бердска, противники открытия мусорной свалки у бердского кладбища в Искитимском районе, написали жалобу на действия региональных властей генеральному прокурору РФ.

Кроме того, уже распечатали и подготовили к раздаче всем желающим наклейки на автомобили с лозунгом «Бердск против мусорного полигона». Общественники организуют их раздачу и сбор подписей.

— Сегодня наши активисты забирают баннеры для пикетов. Готовились их провести в Новосибирске, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 18 июля бердская активистка Наталья Слесарева.

Кроме того, противники свалки подали заявление в полицию о незаконном проведении публичных слушаний по землепользованию, запланированных на 20 июля и «объявленных ранее властью Бердска».

-В противном случае, пикет! — заверила Слесарева.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», наклейки на авто печатают на пожертвования народного фонда борьбы с полигоном ТКО.

На публичных слушаниях в понедельник, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», собираются рассматривать правила землепользования и застройки Бердска. Вопрос новой свалки не стоит в повестке, так как он относится к полномочиям соседнего Искитимского района, заявлял «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления градостроительства бердской мэрии Дмитрий Есиков.

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