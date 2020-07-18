Продавали гей-парам «суррогатных» новорожденных акушеры в Москве

Басманный суд Москвы отправил под арест четверых подозреваемых в торговле младенцами — это известный эмбриолог, репродуктолог и акушеры-гинекологи частной клиники. Медики наладили очень прибыльный бизнес — поставляли малышей за границу, в том числе в однополые семьи. Детей вынашивали суррогатные матери.
Две очень похожих истории произошли с разницей в полгода. Сначала в подмосковном Одинцове в трехкомнатной квартире умер новорожденный мальчик. Врачей скорой тогда смутило, что с ним в кровати было еще двое детей и няни. А потом уже в Останкинском районе была обнаружена квартира с пятью младенцами — будущими гражданами Китая. Кстати, родители-заказчики ждут своих детей и даже собираются готовить иски.
Выяснилось, что это была настоящая фабрика по производству детей, передает НТВ. Всего по делу о торговле людьми проходят восемь человек, в основном юристы, эксперты по суррогатному материнству и врачи центра репродуктивной медицины. По данным оперативников, эти люди отправляли новорожденных за границу по поддельным документам. Следствие полагает, что одними из организаторов программы были эмбриолог Тарас Ашитков и репродуктолог Юлианна Иванова. Кроме того, активными участникам ОПГ были сотрудники роддома Лилия Панаоити и Валентина Чернышова.
Схема была довольно запутанной — будущие родители-россияне, которые пытались завести детей с помощью ЭКО, сдавали свой материал чаще всего в столичную клинику «Петровские ворота». Там из биоматериала выращивали эмбрионы, но заказчикам говорили, что из условных десяти выжил только один. Клиентам, как и полагалось по договору, вынашивала ребенка суррогатная мать, а оставшиеся эмбрионы похищали и подсаживали к совершенно посторонним женщинам, как правило приезжим.
Выношенных малышей держали на съемных квартирах, а затем по поддельным документам продавали. Уже известно, что покупателями были, к примеру, высокопоставленные чиновники правительства Филиппин. Не исключено, что вывезенных детей могли использовать для медицинских опытов. Кроме того, поддельными усыновителями были ЛГБТ-пары.
Известно, что для россиян нелегальная процедура стоила два миллиона рублей, для иностранцев — 3,5. В самом центре уверяют, что ничего подобного не слышали. Хотя не скрывают, что задержанные врачи — профессионалы высокого класса.
Кроме врачей в группу входили глава «Европейского центра суррогатного материнства» Владислав Мельников, юрист Роман Емашев, переводчик Кирилл Анисимов и руководитель юридической компании Константин Свитнев. Он единственный, кто пока не под стражей, но уже объявлен в розыск — мужчина скрывается в Чехии и, судя по всему, возвращаться не собирается. У самого Свитнева — четверо детей, которые, по документам, рождены суррогатными матерями в один день.
Еще несколько лет назад Свитнев и компания были на слуху как признанные эксперты по суррогатному материнству. Владислав Мельников охотно рассказывал о том, что сам занимался подбором суррогатной матери для Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Но позже оказалось, что Мельников и его соратники помогали усыновлять детей и ЛГБТ-парам. Это и неудивительно — в квартире главы центра суррогатного материнства обнаружили его очень близкого друга, который был так напуган, что упал в обморок на их общую кровать. Руководитель юридической конторы, в которой работали задержанные юристы, адвокат Игорь Трунов, уверяет — все уголовное дело лишь домыслы.
Тем не менее, силовики разыскивают биоматериалы, украденные у россиян. Известно, что диалог с филиппинскими властями уже идет, но незаконные усыновители пока не торопятся отдавать вывезенных детей.