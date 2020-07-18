Продавали гей-парам «суррогатных» новорожденных акушеры в Москве

Всего по делу о торговле людьми проходят восемь человек, в основном юристы, эксперты по суррогатному материнству и врачи центра репродуктивной медицины. По данным оперативников, эти люди отправляли новорожденных за границу по поддельным документам.

Задержанные акушеры продавали «суррогатных» младенцев однополым парам

Басманный суд Москвы отправил под арест четверых подозреваемых в торговле младенцами — это известный эмбриолог, репродуктолог и акушеры-гинекологи частной клиники. Медики наладили очень прибыльный бизнес — поставляли малышей за границу, в том числе в однополые семьи. Детей вынашивали суррогатные матери.

Две очень похожих истории произошли с разницей в полгода. Сначала в подмосковном Одинцове в трехкомнатной квартире умер новорожденный мальчик. Врачей скорой тогда смутило, что с ним в кровати было еще двое детей и няни. А потом уже в Останкинском районе была обнаружена квартира с пятью младенцами — будущими гражданами Китая. Кстати, родители-заказчики ждут своих детей и даже собираются готовить иски.

Выяснилось, что это была настоящая фабрика по производству детей, передает НТВ. Всего по делу о торговле людьми проходят восемь человек, в основном юристы, эксперты по суррогатному материнству и врачи центра репродуктивной медицины. По данным оперативников, эти люди отправляли новорожденных за границу по поддельным документам. Следствие полагает, что одними из организаторов программы были эмбриолог Тарас Ашитков и репродуктолог Юлианна Иванова. Кроме того, активными участникам ОПГ были сотрудники роддома Лилия Панаоити и Валентина Чернышова.

Схема была довольно запутанной — будущие родители-россияне, которые пытались завести детей с помощью ЭКО, сдавали свой материал чаще всего в столичную клинику «Петровские ворота». Там из биоматериала выращивали эмбрионы, но заказчикам говорили, что из условных десяти выжил только один. Клиентам, как и полагалось по договору, вынашивала ребенка суррогатная мать, а оставшиеся эмбрионы похищали и подсаживали к совершенно посторонним женщинам, как правило приезжим.

Выношенных малышей держали на съемных квартирах, а затем по поддельным документам продавали. Уже известно, что покупателями были, к примеру, высокопоставленные чиновники правительства Филиппин. Не исключено, что вывезенных детей могли использовать для медицинских опытов. Кроме того, поддельными усыновителями были ЛГБТ-пары.

Известно, что для россиян нелегальная процедура стоила два миллиона рублей, для иностранцев — 3,5. В самом центре уверяют, что ничего подобного не слышали. Хотя не скрывают, что задержанные врачи — профессионалы высокого класса.

Кроме врачей в группу входили глава «Европейского центра суррогатного материнства» Владислав Мельников, юрист Роман Емашев, переводчик Кирилл Анисимов и руководитель юридической компании Константин Свитнев. Он единственный, кто пока не под стражей, но уже объявлен в розыск — мужчина скрывается в Чехии и, судя по всему, возвращаться не собирается. У самого Свитнева — четверо детей, которые, по документам, рождены суррогатными матерями в один день.

Еще несколько лет назад Свитнев и компания были на слуху как признанные эксперты по суррогатному материнству. Владислав Мельников охотно рассказывал о том, что сам занимался подбором суррогатной матери для Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Но позже оказалось, что Мельников и его соратники помогали усыновлять детей и ЛГБТ-парам. Это и неудивительно — в квартире главы центра суррогатного материнства обнаружили его очень близкого друга, который был так напуган, что упал в обморок на их общую кровать. Руководитель юридической конторы, в которой работали задержанные юристы, адвокат Игорь Трунов, уверяет — все уголовное дело лишь домыслы.

Тем не менее, силовики разыскивают биоматериалы, украденные у россиян. Известно, что диалог с филиппинскими властями уже идет, но незаконные усыновители пока не торопятся отдавать вывезенных детей.