Скончался от коронавируса настоятель подворья в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» под Новосибирском

Андрею Федорову, который служил в Мочище Новосибирской епархии, было 60 лет. Он умер 17 июля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Скончался священник Новосибирской епархии — у него был коронавирус

В пятницу, 17 июля, стало известно, что умер клирик Новосибирской епархии Андрей Федоров. Ему было 60 лет.

— 17 июля 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 60-м году жизни скончался клирик Новосибирской епархии протоиерей Андрей Федоров, настоятель подворья в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на станции Мочище, — сообщает телеграм-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.