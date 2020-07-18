Скончался от коронавируса настоятель подворья в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» под Новосибирском

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Поставить прививку от гриппа осенью из-за COVID-19 призывает врачПодозревают коронавирус у 200 жителей Бердска на 18 июляЕщё 1754 новостейСюжет: Смерть. Похороны. ПрощаниеСкончался от коронавируса настоятель подворья в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» под Новосибирском17-летнюю девушку после группового изнасилования задавили трактором за жалобу в полициюЕщё 326 новостей
В пятницу, 17 июля, стало известно, что умер клирик Новосибирской епархии Андрей Федоров. Ему было 60 лет.
— 17 июля 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 60-м году жизни скончался клирик Новосибирской епархии протоиерей Андрей Федоров, настоятель подворья в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на станции Мочище, — сообщает телеграм-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.