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Скончался от коронавируса настоятель подворья в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» под Новосибирском

11:11 18.07.2020 Фото: pexels
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Андрею Федорову, который служил в Мочище Новосибирской епархии, было 60 лет. Он умер 17 июля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Скончался от коронавируса настоятель подворья в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» под Новосибирском
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Скончался от коронавируса настоятель подворья в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» под Новосибирском

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В пятницу, 17 июля, стало известно, что умер клирик Новосибирской епархии Андрей Федоров. Ему было 60 лет.

— 17 июля 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 60-м году жизни скончался клирик Новосибирской епархии протоиерей Андрей Федоров, настоятель подворья в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на станции Мочище, — сообщает телеграм-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

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