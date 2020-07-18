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Подозревают коронавирус у 200 жителей Бердска на 18 июля

11:22 18.07.2020 Фото: pexels
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Среди бердчан с неподтвержденным пока диагнозом «коронавирусная инфекция» 42 ребенка. На контроль за последние сутки медики взяли еще 5 человек, 18 сняли с учета.

Подозревают коронавирус у 200 жителей Бердска на 18 июля
Зараженных COVID-19 еще 3 человека выявили за сутки на 18 июля в Бердске. Всего коронавирус нашли у 144 человек
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Подозревают коронавирус у 200 жителей Бердска на 18 июля

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По информации оперштаба, за истекшие 24 часа в Бердске выявлено 3 новых случая заражения коронавирусно инфекцией. Таким образом всего в городе зарегистрирован 144 больной с подтвержденным диагнозом, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По данным оперативного штаба, на 18 июля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 200 жителей города с подозрением на COVID-19. Из них 42 ребенка. На контроль за последние сутки взято 5 человек, 18 сняли.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 197 бердчанами, 3 человека обратились сами. За последние сутки к субботе выздоровели и выписались 133 пациента, взято 67 теста на коронавирус.

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