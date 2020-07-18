Митингующие в поддержку арестованного Фургала перекрыли движение в Хабаровске

Несмотря на 30-градусную жару в краевом центре тысячи человек собрались на несанкционированные акции. Протестуют и во Владивостоке.

Несанкционированные акции в поддержку Сергея Фургала проходят в Хабаровске и Владивостоке

Жители Хабаровска и Владивостока в субботу днем вышли на улицы своих городов с плакатами и лозунгами в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщают корреспонденты ТАСС с места событий.

Несанкционированные акции в поддержку Фургала проводятся в Хабаровске с конца прошлой недели, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. В пятницу немногочисленная несогласованная акция прошла в Южно-Сахалинске, в ней приняли участие около 20 человек.

На центральной площади Владивостока в субботу днем собрались горожане с плакатами в поддержку Фургала. Немногочисленная акция проходит рядом с овощной ярмаркой. В несанкционированном собрании участвуют до 200 человек. Они скандируют лозунги в поддержку Фургала. Данных полиции о количестве участников пока нет.

В Хабаровске, несмотря на 30-градусную жару, на улицы города в поддержку Фургала вышли несколько тысяч человек. Из-за акции в городе затруднено движение транспорта. Полиция сопровождает шествие пешком.