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Студенты наедятся: Повысить стипендии до 12 130 рублей в российских вузах хочет Минобрнауки

11:53 18.07.2020 Фото: pixabay.com
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Министерство прорабатывает возможность увеличения вузовской стипендий до уровня минимального размера оплаты труда. Сейчас студенты в среднем получают 3139 рублей в месяц.

Студенты наедятся: Повысить стипендии до 12 130 рублей в российских вузах хочет Минобрнауки
МРОТ в 2020 году в России составил 12 130 рублей, а стипендии ниже в 4 раза

Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Для увеличение норматива обеспечения государственных академических стипендий студентам до МРОТ потребует существенного увеличения объема бюджетных ассигнований федерального бюджета. Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — сообщил представитель министерства.

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года равен 12 130 рублям. Согласно информации Минобрнауки, средний размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года по стране составил 2 980 рублей.

Кроме того, Минобрнауки РФ проведена работа по расчету дополнительной потребности на финансовое обеспечение государственных социальных стипендий. Так, пояснил представитель пресс-службы, министерством заявлена дополнительная потребность в бюджетных средствах на увеличение финансового обеспечения государственных социальных стипендий в объеме почти 8 млрд рублей в рамках подготовки предложений по внесению изменений в закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В Минобрнауки рассказали, что минимальный размер академической стипендии не может быть ниже 1484 рублей в месяц. Министерство отметило, что в среднем российские студенты получают 3139,5 рубля в месяц.

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