Поставить прививку от гриппа осенью из-за COVID-19 призывает врач

В условиях пандемии грядущей осенью ситуация может осложниться тем, что симптомы сезонного гриппа практически неотличимы от симптомов коронавирусной инфекции.

Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19

Прививки от сезонного гриппа осенью этого года стоит сделать обязательными, чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему, так как сезонная вспышка ОРВИ и гриппа могут наложиться на пандемию коронавируса, считает заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен.

«Единственное, что может действительно помочь с сезонным гриппом, — это прививки. Государство (Израиль — ред.) закупает их сейчас в значительно большем объеме, и тут будет важно, возможно, в приказном порядке обязать людей сделать эти прививки», — заявил Гай Хошен в интервью РИА Новости.

В условиях пандемии грядущей осенью ситуация может осложниться тем, что симптомы сезонного гриппа практически неотличимы от симптомов COVID-19, предупреждает врач.

«В сентябре, октябре и ноябре положение будет еще более сложным, чем сейчас. Начнется сезон обычных респираторных сезонные заболеваний и гриппа. В больницы начнут поступать больные с симптомами различных вирусов дыхательных путей, которые очень похожи на COVID-19. Пока не будет произведена микробиологическая проверка, будет крайне сложно определить разницу. Система здравоохранения будет очень загружена. Будет очень сложно разделять больных внутри больниц», — предупреждает врач.