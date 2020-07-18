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Поставить прививку от гриппа осенью из-за COVID-19 призывает врач

12:07 18.07.2020 Фото: pixabay.com
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В условиях пандемии грядущей осенью ситуация может осложниться тем, что симптомы сезонного гриппа практически неотличимы от симптомов коронавирусной инфекции.

Поставить прививку от гриппа осенью из за COVID 19 призывает врач
Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Поставить прививку от гриппа осенью из за COVID 19 призывает врач

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Прививки от сезонного гриппа осенью этого года стоит сделать обязательными, чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему, так как сезонная вспышка ОРВИ и гриппа могут наложиться на пандемию коронавируса, считает заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен.

«Единственное, что может действительно помочь с сезонным гриппом, — это прививки. Государство (Израиль — ред.) закупает их сейчас в значительно большем объеме, и тут будет важно, возможно, в приказном порядке обязать людей сделать эти прививки», — заявил Гай Хошен в интервью РИА Новости.

В условиях пандемии грядущей осенью ситуация может осложниться тем, что симптомы сезонного гриппа практически неотличимы от симптомов COVID-19, предупреждает врач.

«В сентябре, октябре и ноябре положение будет еще более сложным, чем сейчас. Начнется сезон обычных респираторных сезонные заболеваний и гриппа. В больницы начнут поступать больные с симптомами различных вирусов дыхательных путей, которые очень похожи на COVID-19. Пока не будет произведена микробиологическая проверка, будет крайне сложно определить разницу. Система здравоохранения будет очень загружена. Будет очень сложно разделять больных внутри больниц», — предупреждает врач.

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