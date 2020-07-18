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Застрелили отказавшего надеть маску в супермаркете покупателя полицейские. Его догнали уже дома

12:30 18.07.2020 Фото: pixabay.com
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Когда ему отказали в обслуживании, он начал драку, потом на автомобиле попытался сбить сотрудников, а затем врезался в здание супермаркета. Конфликт со стрельбой произошел уже дома.

Застрелили отказавшего надеть маску в супермаркете покупателя полицейские. Его догнали уже дома
Полицейские застрелили мужчину после отказа надеть маску

В Канаде полицейские застрелили 73-летнего мужчину после того, как он отказался надеть маску в супермаркете. Об этом сообщает издание The Mirror.

Отмечается, что мужчина напал на сотрудника магазина в Мидене, штат Онтарио, после того, как его попросили надеть медицинскую маску. Сотрудники заявили, что покупатель начал бить работника, а другие поспешили вывести его на улицу.

Покинув магазин, он забрался в свой автомобиль и попытался сбить некоторых сотрудников, а затем врезался в здание супермаркета. После этого он попытался скрыться с места происшествия.

Однако полиция выследила его номерные знаки и пришла к нему в дом. «Произошел конфликт с мужчиной, и двум офицерам пришлось выстрелить», — рассказали в отделе специальных расследований Онтарио. Там добавили, что раненного отвезли в больницу, где он скончался.

Сержант полиции провинции Онтарио Джейсон Фольц подтвердил, что мужчина не захотел надеть маску в магазине. Ему было отказано в обслуживании, и после этого произошло нападение на сотрудника супермаркета.

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