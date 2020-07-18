Выявили 114 новых зараженных COVID-19 за сутки на 18 июля в Новосибирской области. Всего больны почти 8000 человек

Всего в регионе за время пандемии зарегистрировано 7959 случаев коронавируса. 6 014 человек выписаны с выздоровлением, в том числе 146 за последние 24 часа.

Выздоровели еще 146 пациентов с коронавирусом в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 18 июля в регионе зарегистрировано 7 959 случаев COVID-19 (+114 за последние сутки), в том числе 462 ребенка. 6 014 человек выписаны с выздоровлением (+146 за сутки).

Скончались еще три пациента: женщины в возрасте 57 лет, 66 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 163 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 82 человека. На ИВЛ – 21 пациент.

Госпитализированы 62 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 011.

В больницы районов области госпитализированы 737 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 270 258 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 853 жителя региона, 29 164 человека сняты с наблюдения.