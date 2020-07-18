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Смерть от COVID-19: три женщины 57 лет, 66 лет и 80 лет скончались за сутки на 18 июля 2020 в Новосибирской области

12:49 18.07.2020 Фото: www.publicdomainpictures.ne
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Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 011. В отделениях интенсивной терапии находятся 82 человека. На ИВЛ – 21 пациент.

Смерть от COVID 19: три женщины 57 лет, 66 лет и 80 лет скончались за сутки на 18 июля 2020 в Новосибирской области
Под медицинским наблюдением остаются 853 жителя региона, 29 164 человека сняты с наблюдения
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Смерть от COVID 19: три женщины 57 лет, 66 лет и 80 лет скончались за сутки на 18 июля 2020 в Новосибирской области

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Выздоровели еще 146 пациентов с коронавирусом в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 18 июля в регионе зарегистрировано 7 959 случаев COVID-19 (+114 за последние сутки), в том числе 462 ребенка. 6 014 человек выписаны с выздоровлением (+146 за сутки).

Скончались еще три пациента: женщины в возрасте 57 лет, 66 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 163 человека.

Госпитализированы 62 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 011.

В больницы районов области госпитализированы 737 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 270 258 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 853 жителя региона, 29 164 человека сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1 076 обращений, госпитализированы 22 пациента.

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