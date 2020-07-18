Геодезические работы идут 18 июля 2020 на мусорной свалке около кладбища Бердска. Фоторепортаж №4 «Свалочное начало»

Двое рабочих выбивают колышки для гидравлических работ. Самолеты с аэродром «Бердск-Центральный». А почему бы потенциально не рыть котлован, а использовать для захоронения овраг? Ведь проект свалки еще никто не видел.

Геодезические работы идут 18 июля 2020 на мусорной свалке около кладбища Бердска

Работы идут. Геодезические

Геодезические работы идут 18 июля 2020 на мусорной свалке около кладбища Бердска.

Двое рабочих выбивают колышки:



— А что вы делаете и кто вы?— Геодезисты.— А что делаете?-Готовимся к гидравлическим работам.-А вы из какой компании?— Из частной мы компании. Геодезической. Новосибирской.— 16 июля министр Архипов запретил тут вести стройку.— Мы не строители. Нам сказали, мы делаем.

Дорога к оврагу почти готова

Полотно дороги к оврагу проложена

С новой дороги открывается вид на огромный овраг

Полотно дороги к оврагу проложена. Столбы для кабелей и стоят. Если учесть, что пока проекта будущего полигона ТКО с линией сортировки никто не видел, то возникает мысль – а, может, застройщик готов использовать именно этот овраг, а не рыть котлован?

Самолеты набирают высоту над свалкой

Самолеты над свалкой

Самолеты с аэродрома «Бердск-Центральный» взлетев, пролетают кладбище, и только над свалкой набирают высоту. Интересно, закроют аэродром? Ведь он уже в кольце жилых домов, высоток, кладбища и теперь полигона….

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Технику почти всю угнали

Сторожа на месте нет. Из техники остался только каток

Сторожа на месте нет. Из техники остался только каток.

Грунт за пару недель поснимали

Верхний слой земли снят. Видимо, или это место под гараж

Верхний слой земли снят. Видимо, или это место под гараж. Или земля нужна была для стройки дороги.

Дорога на свалку около забора кладбища строится

Кучи щебня вывалены на дорогу

Кучи щебня вывалены на дорогу. Интересно, что прекратились работы по стройке дороги около кладбища. По словам чиновников, в нее вложили уже 3 млн рублей, а озвучивали ранее 6 млн. В какую часть дороги построят на оставшуюся сумму?

Дорога к оврагу

Вопросов много — ответы туманные

На минувшей неделе власть Новосибирской области приказала прекратить стройку полигона и ждать результаты экспертизы. Правда, возникает множество вопросов, которые редакция «Курьер.Среда.Бердск» задавал в министру ЖКХ Архипову – и мы ждем ответы на следующей неделе, главе Бердска Шестернину, главе Искитимского района Лагоде.

В понедельник, 20 июля, отправим запросы по ремонту дороги на кладбище и по действующей свалке Бердска. Как получилось, что вдруг ее уже пора закрыть. Хотя все эти годы чиновники нас уверяли, что полигону еще служить верой и правдой лет 15.

Почему эксперты общественной палаты делают выводы о ликвидации и ресурсах действующей свалки, а министерство ЖКХ Новосибирской области к этому прислушивается. Где экспертиза по действующему полигону?

И в целом, если просто приехать и посмотреть на этот кусок земли, где идет стройка свалки и нет полиогона, то с большой долей вероятности – складировать мусор будут в логу, а если мы ошибаемся, то все воды, которые будут под мусором – будут стекать в лог.