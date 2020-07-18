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«Не превращайте город-курорт Бердск в свалку»: акцию протеста провели 18 июля 2020 дачники СНТ «Марьин лог»

14:07 18.07.2020 Фото: Анастасии Солодковой
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20 человек стояли в пикете с самодельными плакатами в руках около шлагбаума в СНТ «Марьин лог». Это садоводство одно из ближайших к будущей мусорке около кладбища Бердска.

Не превращайте город курорт Бердск в свалку: акцию протеста провели 18 июля 2020 дачники СНТ Марьин лог
Дачники СНТ «Марьин лог» с плакатами вышли в молчаливый пикет 18 июля 2020
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Не превращайте город курорт Бердск в свалку: акцию протеста провели 18 июля 2020 дачники СНТ Марьин лог

Мы не быдло: На видео сигналами клаксонов, плакатами и наклейками на авто протестуют против жизни на мусорке дачники СНТ «Марьин лог» в Бердске«Не превращайте город-курорт Бердск в свалку»: акцию протеста провели 18 июля 2020 дачники СНТ «Марьин лог»Ещё 79 новостей

18 июля в 13.30 началась и длилась полчаса акция протеста дачников СНТ «Марьин лог» Бердске. Бердчане протестуют против будущей мусорки на земле Искитимского района.

20 человек чередовались и держали самодельные плакаты. Тем самым, по их словам, они выражали всеобщий протест — от имени всех имеющих дачи рядом с будущим полигоном. Да и в целом бердчан. На плакатах написано:

«Не превращайте город-курорт Бердск в свалку»

«Бердск против свалки»

«Бердск не помойка»

«Спасите здоровье наших детей».

Протестующие были в масках и стояли на расстоянии.

В ближайшее время — читайте подробности: как СНТ «Марьин лог» протестует против полиогна ТКО на земле, принадлежащей бизнесмену из Бердска Виктору Голубеву.

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От редакции

А вы как выражаете протест мусорке?

Гость, 18 июля 2020 14:16
Проехал сегодня до водозаборовского пляжа - тихий ужас! Как и ожЫдалось, уже какие-то хоботы воткнули шлагбаум на въезде. Убитая в хлам дорога перед пляжем осталась такой, какая и была! В яме уже лежЫт чей-то оторванный задний бампер! На пляже - полный дурдом, песка очень мало осталось, т.к. его машЫнами вывозили какие-то умники два года! Завалы из топляка, грязь, густой смрад от костров! Убили окончательно одно из последних пляжных мест!
Город-курорт, йооо-мана!
Аноним, 18 июля 2020 15:13
Этот шлагбаум воткнули в мае.
Я был свидетелем этого проекта.
И знаете кто его втыкал ?
Никогда не догадаетесь))
Газовая служба.
Я думал это они газ проводят, а они шлагбаум построили.
Аноним, 18 июля 2020 15:16
Песок не вывозили, а там трактор все перепахал.
Это они мусор что ли так хоронят.

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