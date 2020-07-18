«Не превращайте город-курорт Бердск в свалку»: акцию протеста провели 18 июля 2020 дачники СНТ «Марьин лог»

18 июля в 13.30 началась и длилась полчаса акция протеста дачников СНТ «Марьин лог» Бердске. Бердчане протестуют против будущей мусорки на земле Искитимского района.
20 человек чередовались и держали самодельные плакаты. Тем самым, по их словам, они выражали всеобщий протест — от имени всех имеющих дачи рядом с будущим полигоном. Да и в целом бердчан. На плакатах написано:
«Не превращайте город-курорт Бердск в свалку»
«Бердск против свалки»
«Бердск не помойка»
«Спасите здоровье наших детей».
Протестующие были в масках и стояли на расстоянии.
В ближайшее время — читайте подробности: как СНТ «Марьин лог» протестует против полиогна ТКО на земле, принадлежащей бизнесмену из Бердска Виктору Голубеву.
Город-курорт, йооо-мана!
Я был свидетелем этого проекта.
И знаете кто его втыкал ?
Никогда не догадаетесь))
Газовая служба.
Я думал это они газ проводят, а они шлагбаум построили.
Это они мусор что ли так хоронят.