«Не превращайте город-курорт Бердск в свалку»: акцию протеста провели 18 июля 2020 дачники СНТ «Марьин лог»

20 человек стояли в пикете с самодельными плакатами в руках около шлагбаума в СНТ «Марьин лог». Это садоводство одно из ближайших к будущей мусорке около кладбища Бердска.

Дачники СНТ «Марьин лог» с плакатами вышли в молчаливый пикет 18 июля 2020

18 июля в 13.30 началась и длилась полчаса акция протеста дачников СНТ «Марьин лог» Бердске. Бердчане протестуют против будущей мусорки на земле Искитимского района.

20 человек чередовались и держали самодельные плакаты. Тем самым, по их словам, они выражали всеобщий протест — от имени всех имеющих дачи рядом с будущим полигоном. Да и в целом бердчан. На плакатах написано:

«Не превращайте город-курорт Бердск в свалку»

«Бердск против свалки»

«Бердск не помойка»

«Спасите здоровье наших детей».

Протестующие были в масках и стояли на расстоянии.

В ближайшее время — читайте подробности: как СНТ «Марьин лог» протестует против полиогна ТКО на земле, принадлежащей бизнесмену из Бердска Виктору Голубеву.