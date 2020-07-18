6 234 россиян заболели коронавирусом за сутки на 18 июля 2020. Всего зараженных 765 437 россиян

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 18 июля
За последние сутки в России выявлено 6 234 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 522 (24,4%).
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский АО 0%
2. г. Москва 0,2%
3. Московская область, Кабардино-Балкарская Республика 0,3%
4. Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Брянская область 0,4%
5. Калужская область, Псковская область, Курская область 0,5%
Нарастающим итогом выявлено 765 437 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 490 человек:
Москва – 543
Ханты-Мансийский АО – 490
Свердловская область – 343
Московская область – 327
Красноярский край – 302
Нижегородская область – 299
Архангельская область – 260
Иркутская область – 224
Воронежская область – 213
Санкт-Петербург – 161
Алтайский край – 147
Новосибирская область – 146
Республика Дагестан – 133
Ростовская область – 129
Омская область – 123
Ямало-Ненецкий автономный округ – 119
Калужская область – 115
Забайкальский край – 112
Ульяновская область – 111
Пермский край – 109
Республика Коми – 108
Тюменская область – 101
Липецкая область – 99
Белгородская область – 94
Республика Тыва – 91
Рязанская область – 89
Челябинская область – 87
Владимирская область – 85
Ивановская область – 79
Республика Калмыкия – 79
Саратовская область – 79
Республика Саха (Якутия) – 79
Ярославская область – 77
Краснодарский край – 76
Мурманская область – 75
Кировская область – 73
Новгородская область – 71
Смоленская область – 68
Республика Татарстан – 62
Кемеровская область – 62
Астраханская область – 61
Ставропольский край – 61
Карачаево-Черкесская Республика – 59
Тамбовская область – 56
Республика Башкортостан – 55
Самарская область – 55
Амурская область – 54
Брянская область – 53
Курская область – 52
Псковская область – 51
Приморский край – 51
Оренбургская область – 48
Хабаровский край – 48
Тверская область – 47
Республика Хакасия – 47
Томская область – 46
Орловская область – 45
Волгоградская область – 44
Тульская область – 41
Вологодская область – 37
Республика Крым – 37
Удмуртская Республика – 36
Республика Алтай – 35
Магаданская область – 33
Республика Карелия – 32
Костромская область – 30
Республика Бурятия – 28
Республика Чувашия – 27
Камчатский край – 25
Республика Мордовия – 24
Кабардино-Балкарская Республика – 23
Курганская область – 21
Ленинградская область – 18
Сахалинская область – 12
Севастополь – 11
Пензенская область – 10
Калининградская область – 9
Республика Адыгея – 9
Республика Марий Эл – 8
Республика Ингушетия – 5
Республика Северная Осетия — Алания – 3
Чеченская Республика – 2
Чукотский автономный округ – 1
За весь период выписано по выздоровлению 546 863 человека.
За сутки подтверждено 124 летальных случаев с коронавирусом:
Санкт-Петербург – 27
Москва – 14
Московская область – 5
Ростовская область – 5
Нижегородская область – 5
Свердловская область – 5
Иркутская область – 5
Пермский край – 4
Владимирская область – 3
Тульская область – 3
Мурманская область – 3
Республика Калмыкия – 3
Ханты-Мансийский АО – 3
Красноярский край – 3
Новосибирская область – 3
Омская область – 3
Воронежская область – 2
Смоленская область – 2
Тверская область – 2
Республика Дагестан – 2
Ставропольский край – 2
Республика Мордовия – 2
Кировская область – 2
Хабаровский край – 2
Ивановская область – 1
Липецкая область – 1
Псковская область – 1
Республика Крым – 1
Краснодарский край – 1
Севастополь – 1
Республика Татарстан – 1
Оренбургская область – 1
Пензенская область – 1
Саратовская область – 1
Ямало-Ненецкий автономный округ – 1
Алтайский край – 1
Томская область – 1
Приморский край – 1
За весь период от коронавируса умерло 12 247 человек.
Источник: Стопкоронавирус