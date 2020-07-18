6 234 россиян заболели коронавирусом за сутки на 18 июля 2020. Всего зараженных 765 437 россиян

За сутки подтверждено 124 летальных случаев с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 12 247 человек.

За весь период выписано по выздоровлению 546 863 человека

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 18 июля

За последние сутки в России выявлено 6 234 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 522 (24,4%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский АО 0%

2. г. Москва 0,2%

3. Московская область, Кабардино-Балкарская Республика 0,3%

4. Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Брянская область 0,4%

5. Калужская область, Псковская область, Курская область 0,5%

Нарастающим итогом выявлено 765 437 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 490 человек:

Москва – 543

Ханты-Мансийский АО – 490

Свердловская область – 343

Московская область – 327

Красноярский край – 302

Нижегородская область – 299

Архангельская область – 260

Иркутская область – 224

Воронежская область – 213

Санкт-Петербург – 161

Алтайский край – 147

Новосибирская область – 146

Республика Дагестан – 133

Ростовская область – 129

Омская область – 123

Ямало-Ненецкий автономный округ – 119

Калужская область – 115

Забайкальский край – 112

Ульяновская область – 111

Пермский край – 109

Республика Коми – 108

Тюменская область – 101

Липецкая область – 99

Белгородская область – 94

Республика Тыва – 91

Рязанская область – 89

Челябинская область – 87

Владимирская область – 85

Ивановская область – 79

Республика Калмыкия – 79

Саратовская область – 79

Республика Саха (Якутия) – 79

Ярославская область – 77

Краснодарский край – 76

Мурманская область – 75

Кировская область – 73

Новгородская область – 71

Смоленская область – 68

Республика Татарстан – 62

Кемеровская область – 62

Астраханская область – 61

Ставропольский край – 61

Карачаево-Черкесская Республика – 59

Тамбовская область – 56

Республика Башкортостан – 55

Самарская область – 55

Амурская область – 54

Брянская область – 53

Курская область – 52

Псковская область – 51

Приморский край – 51

Оренбургская область – 48

Хабаровский край – 48

Тверская область – 47

Республика Хакасия – 47

Томская область – 46

Орловская область – 45

Волгоградская область – 44

Тульская область – 41

Вологодская область – 37

Республика Крым – 37

Удмуртская Республика – 36

Республика Алтай – 35

Магаданская область – 33

Республика Карелия – 32

Костромская область – 30

Республика Бурятия – 28

Республика Чувашия – 27

Камчатский край – 25

Республика Мордовия – 24

Кабардино-Балкарская Республика – 23

Курганская область – 21

Ленинградская область – 18

Сахалинская область – 12

Севастополь – 11

Пензенская область – 10

Калининградская область – 9

Республика Адыгея – 9

Республика Марий Эл – 8

Республика Ингушетия – 5

Республика Северная Осетия — Алания – 3

Чеченская Республика – 2

Чукотский автономный округ – 1

За весь период выписано по выздоровлению 546 863 человека.

За сутки подтверждено 124 летальных случаев с коронавирусом:

Санкт-Петербург – 27

Москва – 14

Московская область – 5

Ростовская область – 5

Нижегородская область – 5

Свердловская область – 5

Иркутская область – 5

Пермский край – 4

Владимирская область – 3

Тульская область – 3

Мурманская область – 3

Республика Калмыкия – 3

Ханты-Мансийский АО – 3

Красноярский край – 3

Новосибирская область – 3

Омская область – 3

Воронежская область – 2

Смоленская область – 2

Тверская область – 2

Республика Дагестан – 2

Ставропольский край – 2

Республика Мордовия – 2

Кировская область – 2

Хабаровский край – 2

Ивановская область – 1

Липецкая область – 1

Псковская область – 1

Республика Крым – 1

Краснодарский край – 1

Севастополь – 1

Республика Татарстан – 1

Оренбургская область – 1

Пензенская область – 1

Саратовская область – 1

Ямало-Ненецкий автономный округ – 1

Алтайский край – 1

Томская область – 1

Приморский край – 1

За весь период от коронавируса умерло 12 247 человек.

Источник: Стопкоронавирус