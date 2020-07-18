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Новый симптом коронавируса выявили ученые. Узнай, чтобы не пропустить болезнь!

15:11 18.07.2020 Фото: https://pixnio.com/
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Всего в исследовании принимал участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет. При этом сыпь появлялась примерно за два дня до других симптомов COVID-19.

Новый симптом коронавируса выявили ученые. Узнай, чтобы не пропустить болезнь!
Во многом это осложняется требованиями техники безопасности, которые создают сложности при осмотре ротовой полости пациентов
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Новый симптом коронавируса выявили ученые. Узнай, чтобы не пропустить болезнь!

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Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщается  в журнале JAMA Dermatology.
Специалисты обнаружили у 29 % наблюдаемых пациентов энантему в ротовой полости — сильную сыпь на слизистой оболочке.
Всего в исследовании принимал участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет. При этом сыпь появлялась примерно за два дня до других симптомов COVID-19.

Ученые пока не могут сказать, насколько широко распространен этот симптом среди всех заболевших. Во многом это осложняется требованиями техники безопасности, которые создают сложности при осмотре ротовой полости пациентов.

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