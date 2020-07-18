Новый симптом коронавируса выявили ученые. Узнай, чтобы не пропустить болезнь!

Всего в исследовании принимал участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет. При этом сыпь появлялась примерно за два дня до других симптомов COVID-19.

Во многом это осложняется требованиями техники безопасности, которые создают сложности при осмотре ротовой полости пациентов

Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщается в журнале JAMA Dermatology.

Специалисты обнаружили у 29 % наблюдаемых пациентов энантему в ротовой полости — сильную сыпь на слизистой оболочке.

Всего в исследовании принимал участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет. При этом сыпь появлялась примерно за два дня до других симптомов COVID-19.



Ученые пока не могут сказать, насколько широко распространен этот симптом среди всех заболевших. Во многом это осложняется требованиями техники безопасности, которые создают сложности при осмотре ротовой полости пациентов.