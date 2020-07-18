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Платишь транспортный налог? Узнай, как могут изменить его начисление

15:24 18.07.2020 Фото: https://pixnio.com/
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Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.

Платишь транспортный налог? Узнай, как могут изменить его начисление
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев. Копия письма депутата на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
В своём обращении законодатель напомнил, что в настоящее время в России размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации транспортного средства.

Однако по ряду причин, в том числе из-за сложной поломки автомобиля или необходимости переезда в другой регион, граждане могут быть вынуждены не пользоваться личным транспортом на протяжении долгого времени. При этом они должны платить транспортный налог в полном размере, отметил парламентарий.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставить гражданам, которые планируют продолжительный период не пользоваться личным автомобилем, право на временное приостановление регистрации транспортного средства на срок от шести месяцев со сдачей автономеров на безвозмездное хранение в ГИБДД с освобождением от уплаты транспортного налога за данный период», — сказано в тексте обращения.

Депутат добавил, что в отношении лиц, которые были освобождены от уплаты налога, но всё же использовали автомобиль в период временного приостановления регистрации, могут быть предусмотрены санкции на усмотрение профильных ведомств.

Ранее в Общероссийском народном фронте предложили увеличить штрафы для автомобилистов за проезд на красный свет и установку «подложных номеров».

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