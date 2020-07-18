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На 15 месте среди 84 регионов с 114 заболевшими COVID-19 на 18 июля 2020 Новосибирская область

15:37 18.07.2020 Фото: /pixnio.com
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1. Москва — 578, 2. Свердловская область — 259, 3. Ханты-Мансийский АО — 247, 4. Санкт-Петербург — 238, 5. Нижегородская область — 205, 6. Алтайский край — 201. Сосед — Алтайский край почти в ТОП-5.

На 15 месте среди 84 регионов с 114 заболевшими COVID 19 на 18 июля 2020 Новосибирская область
Всего на сегодняшний день в России выявлено 765 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписан по выздоровлению 546 863 человека

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России

За последние сутки в России выявлено 6 234 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Роспотребнадзор.

Распределение по субъектам

1. Москва — 578
2. Свердловская область — 259
3. Ханты-Мансийский АО — 247
4. Санкт-Петербург — 238
5. Нижегородская область — 205
6. Алтайский край — 201
7. Иркутская область — 188
8. Ямало-Ненецкий АО — 182
9. Московская область — 173
10. Мурманская область — 162
11. Ставропольский край — 141
12. Челябинская область — 132
13. Красноярский край — 127
14. Оренбургская область — 118
15. Новосибирская область — 114
16. Омская область — 114
17. Хабаровский край — 113
18. Ульяновская область — 110
19. Тюменская область — 109
20. Воронежская область — 108
21. Архангельская область — 104
22. Ростовская область — 102
23. Саратовская область — 96
24. Пермский край — 90
25. Волгоградская область — 89
26. Приморский край — 80
27. Краснодарский край — 70
28. Республика Коми — 68
29. Ивановская область — 63
30. Самарская область — 62
31. Томская область — 61
32. Сахалинская область — 60
33. Астраханская область — 58
34. Республика Башкортостан — 55
35. Чувашская Республика — 54
36. Республика Саха (Якутия) — 53
37. Курганская область — 50
38. Тульская область — 49
39. Ленинградская область — 46
40. Кировская область — 45
41. Кемеровская область — 45
42. Владимирская область — 44
43. Республика Дагестан — 44
44. Смоленская область — 43
45. Ярославская область — 43
46. Республика Бурятия — 42
47. Тамбовская область — 41
48. Орловская область — 40
49. Рязанская область — 40
50. Удмуртская Республика — 40
51. Амурская область — 40
52. Белгородская область — 38
53. Республика Тыва — 38
54. Республика Хакасия — 38
55. Республика Мордовия — 37
56. Калужская область — 36
57. Пензенская область — 35
58. Камчатский край — 35
59. Забайкальский край — 32
60. Республика Калмыкия — 31
61. Брянская область — 30
62. Республика Карелия — 30
63. Курская область — 29
64. Вологодская область — 29
65. Республика Татарстан — 29
66. Республика Марий Эл — 28
67. Тверская область — 26
68. Республика Ингушетия — 26
69. Липецкая область — 25
70. Костромская область — 24
71. Карачаево-Черкесская Республика — 23
72. Новгородская область — 21
73. Кабардино-Балкарская Республика — 20
74. Республика Алтай — 20
75. Псковская область — 18
76. Республика Адыгея — 18
77. Республика Северная Осетия — 17
78. Калининградская область — 15
79. Республика Крым — 14
80. Чеченская Республика — 13
81. Магаданская область — 12
82. Севастополь — 6
83. Еврейская АО — 4
84. Ненецкий АО — 1
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 765 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписан по выздоровлению 546 863 человека.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
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