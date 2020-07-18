На 15 месте среди 84 регионов с 114 заболевшими COVID-19 на 18 июля 2020 Новосибирская область

Всего на сегодняшний день в России выявлено 765 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписан по выздоровлению 546 863 человека

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России

Распределение по субъектам

1. Москва — 578 2. Свердловская область — 259 3. Ханты-Мансийский АО — 247 4. Санкт-Петербург — 238 5. Нижегородская область — 205 6. Алтайский край — 201 7. Иркутская область — 188 8. Ямало-Ненецкий АО — 182 9. Московская область — 173 10. Мурманская область — 162 11. Ставропольский край — 141 12. Челябинская область — 132 13. Красноярский край — 127 14. Оренбургская область — 118 15. Новосибирская область — 114 16. Омская область — 114 17. Хабаровский край — 113 18. Ульяновская область — 110 19. Тюменская область — 109 20. Воронежская область — 108 21. Архангельская область — 104 22. Ростовская область — 102 23. Саратовская область — 96 24. Пермский край — 90 25. Волгоградская область — 89 26. Приморский край — 80 27. Краснодарский край — 70 28. Республика Коми — 68 29. Ивановская область — 63 30. Самарская область — 62 31. Томская область — 61 32. Сахалинская область — 60 33. Астраханская область — 58 34. Республика Башкортостан — 55 35. Чувашская Республика — 54 36. Республика Саха (Якутия) — 53 37. Курганская область — 50 38. Тульская область — 49 39. Ленинградская область — 46 40. Кировская область — 45 41. Кемеровская область — 45 42. Владимирская область — 44 43. Республика Дагестан — 44 44. Смоленская область — 43 45. Ярославская область — 43 46. Республика Бурятия — 42 47. Тамбовская область — 41 48. Орловская область — 40 49. Рязанская область — 40 50. Удмуртская Республика — 40 51. Амурская область — 40 52. Белгородская область — 38 53. Республика Тыва — 38 54. Республика Хакасия — 38 55. Республика Мордовия — 37 56. Калужская область — 36 57. Пензенская область — 35 58. Камчатский край — 35 59. Забайкальский край — 32 60. Республика Калмыкия — 31 61. Брянская область — 30 62. Республика Карелия — 30 63. Курская область — 29 64. Вологодская область — 29 65. Республика Татарстан — 29 66. Республика Марий Эл — 28 67. Тверская область — 26 68. Республика Ингушетия — 26 69. Липецкая область — 25 70. Костромская область — 24 71. Карачаево-Черкесская Республика — 23 72. Новгородская область — 21 73. Кабардино-Балкарская Республика — 20 74. Республика Алтай — 20 75. Псковская область — 18 76. Республика Адыгея — 18 77. Республика Северная Осетия — 17 78. Калининградская область — 15 79. Республика Крым — 14 80. Чеченская Республика — 13 81. Магаданская область — 12 82. Севастополь — 6 83. Еврейская АО — 4 84. Ненецкий АО — 1

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 765 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписан по выздоровлению 546 863 человека.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.