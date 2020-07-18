Мы не быдло: На видео сигналами клаксонов, плакатами и наклейками на авто протестуют против жизни на мусорке дачники СНТ «Марьин лог» в Бердске

Акцию против строительства свалки твердых коммунальных отходов организовали 18 июля бердские автомобилисты. Владельцы машин наклеили на заднее стекло свои авто картинки с лозунгом «Бердск против мусорного полигона», встали в колонну и дружным сигналом клаксонов усилили свое несогласие.
В субботу в протестной акции участвовали в основном дачники СНТ «Марьин лог». Они, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вставали в одиночные пикеты с плакатами, высказывая тем самым свою позицию.
— Мусорный полигон будет находиться менее, чем в 900 метрах от нашего дачного общества, где сотни семей живут постоянно, круглый год, — аргументировал председатель СНТ «Марьин лог» Вячеслав Конов, отметив, что товарищество фактически превратилось в полноценный городской микрорайон.
Раздача протестных наклеек на автомобили только началась. 18 июля их раздали дачникам «Марьиного лога». Они активно разбирали автонаклейки: кто-то крепил на стекло сразу, кто-то брал на себя и на «того парня», заявляя, что желающих из его знакомых хоть так выразить свое мнение, хватает.
«Не хотим жить на помойке»
Петр раздавал наклейки и помогал их прикреплять на автомобили своим соседям по СНТ.
Автор видео Анастасия Солодкова
Но акция, по словам одного из организаторов протестного движения Светланы Рябоконь, выходит на просторы Бердска. Получить наклейку может любой желающий, поддерживающий протест против строительства свалки у бердского кладбища на границе с Искитимским районом.
Жители «Марьиного лога» уверены, что они всеми возможными способами должны демонстрировать свое несогласие с решением властей о появлении мусорного полигона.
— Иначе нас и дальше будут принимать за быдло и плевать на нас как на безмолвных тварей. А я, например, не хочу, чтобы мои дети жили на помойке и дышали смрадом. Мы из города перебрались на дачу, чтобы быть ближе с природой. Почему власти мешают мне в этом? Почему они у меня не спросили, хочу ли я такого соседства? — возмущен Евгений, одним из первых наклеивший на на заднее стекло своего внедорожника лозунг «Бердск против мусорного полигона».
Наклейки печатают на средства народного фонда борьбы со свалкой. Пока их изготовили несколько сот штук. В зависимости от потребностей и сумм пожертвований, количество наклеек будет расти. Как и число противников полигона ТКО, уверена Светлана Рябоконь.
Автор видео Анастасия Солодкова
В то время как банально - подача письменных заявлений, больших масс людей, с требованием от своих НАНЯТЫХ менеджеров исполнять требования влати (т.е. населения) - работает на 100% эффективно, причем без шума, но реально.
Вот только - разъяснять действительную СМЕРТЕЛЬНУЮ опасность свалки 100 тысячам жителей (да хоть бы не 100 а хотя бы 10 тысячам жителей) - это труд, труд и еще раз труд РАДИ своего будущего ради СВОИХ детей.
А ко хочет трудиться?
"Пошататься толпой, посигналить помахать флагами и "поскандалить" - это просто. Выплеснуть эмоции - это труда не надо.
Зато можно потмо "законно обижаться"- "нас никто не услышал". А законы для кого писаны?
Достаточно поднять материал - и ДОКАЗАТЕЛЬНО заявить что это смертельно опасно для жизни.
И если под угрозой опасность жизни ХОТЬ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА - то это недопустимо!
Еще раз для критиков - объясните - почему - любые "шествия", "демонстрации" и "публичные выступления" масс людей - гарнтированно ни к чему не приводят.
А "не публичные" - тихие - подачи тысяч ПИСЬМЕННЫХ заверенных заявлений - гарантированно дают результат? Что реально дает результат?
Крики людских масс - вокруг "скалы которая мешает жить" или молчаливо плечом к плечу ее снести - свалить?
"— Иначе нас и дальше будут принимать за быдло и плевать на нас как на безмолвных тварей. " - а и будут! если вы только кричать будете!
Да еще полицию пришлют и пооштрыуют всех - за нарушение порядка.