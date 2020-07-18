Мы не быдло: На видео сигналами клаксонов, плакатами и наклейками на авто протестуют против жизни на мусорке дачники СНТ «Марьин лог» в Бердске

Автомобилисты наклеили на заднее стекло своих машин картинки с лозунгом «Бердск против мусорного полигона», встали в колонну и дружными гудками усилили свое несогласие со строительством свалки в 900 метрах от их дач.

Десяток автомобилей выстроились в колонну у СНТ «Марьин лог». Плакатами и гудками автомобилисты выразили протест мусорному полигону

Акцию против строительства свалки твердых коммунальных отходов организовали 18 июля бердские автомобилисты. Владельцы машин наклеили на заднее стекло свои авто картинки с лозунгом «Бердск против мусорного полигона», встали в колонну и дружным сигналом клаксонов усилили свое несогласие.

В субботу в протестной акции участвовали в основном дачники СНТ «Марьин лог». Они, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вставали в одиночные пикеты с плакатами, высказывая тем самым свою позицию.

— Мусорный полигон будет находиться менее, чем в 900 метрах от нашего дачного общества, где сотни семей живут постоянно, круглый год, — аргументировал председатель СНТ «Марьин лог» Вячеслав Конов, отметив, что товарищество фактически превратилось в полноценный городской микрорайон.

Раздача протестных наклеек на автомобили только началась. 18 июля их раздали дачникам «Марьиного лога». Они активно разбирали автонаклейки: кто-то крепил на стекло сразу, кто-то брал на себя и на «того парня», заявляя, что желающих из его знакомых хоть так выразить свое мнение, хватает.

«Не хотим жить на помойке»

Петр раздавал наклейки и помогал их прикреплять на автомобили своим соседям по СНТ.

Автор видео Анастасия Солодкова

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Но акция, по словам одного из организаторов протестного движения Светланы Рябоконь, выходит на просторы Бердска. Получить наклейку может любой желающий, поддерживающий протест против строительства свалки у бердского кладбища на границе с Искитимским районом.

Жители «Марьиного лога» уверены, что они всеми возможными способами должны демонстрировать свое несогласие с решением властей о появлении мусорного полигона.

— Иначе нас и дальше будут принимать за быдло и плевать на нас как на безмолвных тварей. А я, например, не хочу, чтобы мои дети жили на помойке и дышали смрадом. Мы из города перебрались на дачу, чтобы быть ближе с природой. Почему власти мешают мне в этом? Почему они у меня не спросили, хочу ли я такого соседства? — возмущен Евгений, одним из первых наклеивший на на заднее стекло своего внедорожника лозунг «Бердск против мусорного полигона».

Наклейки печатают на средства народного фонда борьбы со свалкой. Пока их изготовили несколько сот штук. В зависимости от потребностей и сумм пожертвований, количество наклеек будет расти. Как и число противников полигона ТКО, уверена Светлана Рябоконь.

Автор видео Анастасия Солодкова

