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Новый праздник ввели в России с 2020 года

16:02 18.07.2020 Фото: ГИБДД
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Праздничной датой хотят сделать 29 ноября. Новый профессиональный праздник – День работника транспорта – будет отмечаться в России осенью.

Новый праздник ввели в России с 2020 года
Новый профессиональный праздник – День работника транспорта – будет отмечаться в России осенью

Распоряжение от 11 июля 2020 года №1807-р
Новый профессиональный праздник – День работника транспорта – будет отмечаться в России осенью. Закрепить его в календаре распорядился Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Праздничной датой предлагается сделать 29 ноября. Именно в этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта – управление водяными и сухопутными сообщениями и Корпус инженеров путей сообщения.

Минтрансу поручено в течение трёх месяцев закрепить принятое решение необходимым нормативным актом.

новый праздник 29 ноября 2020

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