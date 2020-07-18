Новый праздник ввели в России с 2020 года

Распоряжение от 11 июля 2020 года №1807-р
Новый профессиональный праздник – День работника транспорта – будет отмечаться в России осенью. Закрепить его в календаре распорядился Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Праздничной датой предлагается сделать 29 ноября. Именно в этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта – управление водяными и сухопутными сообщениями и Корпус инженеров путей сообщения.
Минтрансу поручено в течение трёх месяцев закрепить принятое решение необходимым нормативным актом.