Жесть: облысела певица Наталья Подольская

«Хочу не просто перемен , хочу шокирующих перемен!» — написала артистка

Российская и белорусская певица Наталья Подольская, получившая известность после того, как представила Россию на «Евровидение-2005», предстала с абсолютно лысой головой. Фото с новым имиджем она выложила в Instagram. «Хочу не просто перемен , хочу шокирующих перемен!» — написала артистка.

Отметим, что Подольская известна своими длинными рыжими волосами. Куда они делись – непонятно. Как и в целом, причина столь неожиданного поступка 38-летней поп-звезды, которая до сих пор не раскрыла обстоятельств столь резких перемен во внешности.

«Самая красивая инопланетянка», «Да, изоляция тоже бесследно не прошла», «Вот так, нет рыжих волос, сразу нет Подольской. Без волос не узнаешь», «Ой, нет. Только не такие перемены», «Мельком глянула, подумала Нагиев», «Что-то прям очень яйцеобразно», «Это жесть, извините, Наталья…но это правда уж слишком», — высказались поклонники певицы.

Отметим, что некоторые подписчики выразили надежду, что это грим, а свои роскошные волосы Подольская хитро прячет от публики, прочитал Инстаграм МК.