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Губернатор, помоги: протестующие против нового полигона ТКО требуют от Травникова услышать обыкновенных жителей Бердска

16:55 18.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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По мнению дачников из СНТ «Марьин лог», соседство с мусорной свалкой — «плодить уродов, моральных и физических». И у людей есть сомнения: чиновники и богатые вопрос уже решили без учета мнения бердчан. Смотрите видео.

Губернатор, помоги: протестующие против нового полигона ТКО требуют от Травникова услышать обыкновенных жителей Бердска
Пикет против полигона прошел в Бердске 18 июля
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Губернатор, помоги: протестующие против нового полигона ТКО требуют от Травникова услышать обыкновенных жителей Бердска

Видео набора высоты самолетами над будущим мусорным полигоном около кладбища с аэродрома «Бердск-Центральный». СмотритеГеодезические работы идут 18 июля 2020 на мусорной свалке около кладбища Бердска. Фоторепортаж №4 «Свалочное начало»Ещё 80 новостей

В одиночные пикеты в субботу, 18 июля, встали дачники СНТ «Марьин лог» в Бердске. Они протестуют против строительства мусорной свалки по соседству. Несмотря на то, что полигон ТКО территориально будет располагаться в Искитимском районе, расстояние до него от дач составит менее 900 метров. Это посчитал председатель СНТ Вячеслав Конов.

На субботнюю акцию вышли около 20 человек. По словам организатора Светланы Рябоконь, бердской активистки, не стали собирать больше в связи с ограничительными мерами в коронавирус. Хотя Конов всем пикетчикам раздал медицинские маски, антисептики и салфетки. Людей с плакатами расставили на безопасном расстоянии — не ближе 1,5 метра, как того требуют санитарные правила. Протестующие заявили «Курьер. Среда. Бердск», что они соблюдают закон и не дают повода для претензий со стороны полицейских в период запрета на массовые мероприятия.

Конов обратился ко всем неравнодушным гражданам:

— Я категорически против того, чтобы в 900 метрах от нашего общества появился полигон для отходов — промышленных и бытовых… Если вы не хотите, чтобы у нас плодились моральные и физические уроды от этой гадости, присоединяйтесь. А наши люди выражают одиночными пикетами свое мнение, свое отношение к попыткам разместить здесь свалку. Я их поддерживаю, солидарен с ними…

Вместе с тем, председатель «Марьиного лога» полагает, что представители власти и «богатые» заинтересованы в открытии мусорного полигона и «задавят любой вопрос, решат в свою пользу».
— Мое желание, чтобы никакой свалки здесь не было, — высказался Вячеслав Конов.

Автор видео Анастасия Солодкова

Его поддержали жители «Марьиного лога», многие из которых круглый год живут на даче. В субботу они держали плакаты с лозунгами «Губернатор, помоги», «Бердск не помойка», «Не хотим дышать мусором», «Бердск против свалки», «Спасите здоровье наших детей», «Марьин лог» не помойка».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в тот же день дачники из «Марьиного лога» провели автоакцию по наклейке на машины лозунга «Бердск против мусорного полигона». Выстроившись в колонну, автомобилисты хором просигналили в знак протеста.

Губернатор, помоги: протестующие против нового полигона ТКО требуют от Травникова услышать обыкновенных жителей Бердска

Губернатор, помоги: протестующие против нового полигона ТКО требуют от Травникова услышать обыкновенных жителей Бердска

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От редакции

Что скажет губернатор?

Covid-19, 18 июля 2020 17:13
У чиновников вопрос конечно же решен. Также, как и заранее решена была судьба поправок в Конституцию России, а мнение россиян на этот счет было превращено в подобие фантика от конфетки.
Аноним, 18 июля 2020 17:15
Напишите историю о том откуда произошло название Марьин лог.
Аноним, 18 июля 2020 17:20
Толстосумы задавят этот вопрос.
Аноним, 18 июля 2020 17:22
Люди переехали подальше от города, а оказались в эпицентре помойки.
Эрвин, 18 июля 2020 18:00
Свалка все равно будет, это не Шиес и бердчане не поморы( поморы всё таки свободные люди и всегда ими были) Мне очень жаль, что с легкой руки почетных граждан, по сути курортный городок, превратится в свалку. Будьте уверены что мусор повезут и с Новосиба.Воду отравят так как как раз воды пойдут по раздольной к водозабору.Хороший был городок, зеленый. Но всё решают бабки. И у жителей их нет. Кроме почетных. Дорогая администрация, почетные, министры, однажды вы поймете что деньги нельзя жрать, ими нельзя дышать и их нельзя пить. Главное чтобы поздно не было.
Аноним, 18 июля 2020 18:35
Золотые слоаа
Аноним, 18 июля 2020 18:39
Все деньги у почетного и все пляшут вокруг него.
Сибиряк, 18 июля 2020 18:36
Молодцы!!! Так держать бердчане!!!

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