Врезался в дерево и погиб 15-летний водитель на ВАЗе в ночном ДТП в Новосибирской области

16-летний пассажир был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Смертельная авария произошла в Ордынском районе. По предварительной информации, автомобиль принадлежит отцу погибшего.

Подросток из Новосибирска погиб за рулём — ночью он врезался в дерево

В ночь на 18 июля подросток из Новосибирска врезался в дерево в Ордынском районе.

— В период времени с 04:00 до 06:00 15-летний подросток, управляя автомобилем ВАЗ-2114, следовал по автодороге Чингис — Нижнекаменка — Завьялово со стороны Нижнекаменки в сторону Усть-Хмелевки, и на 3-м км совершил наезд на дерево, — сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

В результате столкновения мальчик скончался. В машине также был 16-летний пассажир из села Нижнекаменки, его доставили в больницу с тяжёлыми травмами.

В 6.17 в полицию поступило сообщение о ДТП со смертельным исходом. Вероятно, водитель не справился с управлением и съехал на обочину дороги, уточнили в полицейском ведомстве.

По предварительной информации, автомобиль принадлежит отцу погибшего.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, по факту ДТП проводится доследственная проверка.