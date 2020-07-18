18.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Порезал бывшую жену и поджег себя в собственном доме мужчина в Новосибирской области. Спасли полицейские

17:51 18.07.2020 Фото: pixabay.com
1

42-летняя женщина истошно звала на помощь. Сотрудники МВД выехали на поиски подозреваемого и увидели, что его дом горит. Вызвав пожарных и медиков, правоохранители сломали замок входной двери и помогли мужчине спастись.

Порезал бывшую жену и поджег себя в собственном доме мужчина в Новосибирской области. Спасли полицейские
Полицейские спасли из огня подозреваемого в нанесении ножевых ранений

В Новосибирской области полицейские спасли из горящего дома подозреваемого в совершении преступления. Об этом в субботу сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

В ночь на 17 июля в дежурную часть отделения МВД России по Чулымскому району Новосибирской области поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома кричит женщина. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые обнаружили хозяйку квартиры – 42-летнюю женщину – с множественными ножевыми ранениями грудной клетки, лица и рук, и вызвали ей скорую помощь.

Как сообщила потерпевшая, несколько минут назад, разбив окно, к ней в квартиру ворвался бывший супруг, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, и нанес ей ножевые ранения, после чего скрылся.

Выяснив адрес проживания подозреваемого, участковый уполномоченный и оперативник уголовного розыска на служебном автомобиле выдвинулись для его задержания. Подъехав к частному дому, полицейские увидели, что дом горит изнутри. Вызвав пожарных и медиков, они сломали замок входной двери и помогли мужчине покинуть горящий дом. Как выяснилось, после совершения преступления подозреваемый заперся в своем доме и, используя бензин, совершил поджог.

В настоящее время и подозреваемый, и потерпевшая госпитализированы в районную больницу. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вовремя нашли?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пираты похитили российских моряков с танкера Curacao Trader у берегов Африки
19:18 18-07-2020
Пираты похитили российских моряков с танкера Curacao Trader у берегов Африки
БердскПотерялась 6-летняя девочка на пляже Обского моря у Нового поселка Бердска
18:29 18-07-2020
Потерялась 6-летняя девочка на пляже Обского моря у Нового поселка Бердска
Уволенная за план по штрафам экс-глава участковых полиции требует 1 млн рублей от МВД в Новосибирске 1
18:01 18-07-2020
Уволенная за план по штрафам экс-глава участковых полиции требует 1 млн рублей от МВД в Новосибирске
Порезал бывшую жену и поджег себя в собственном доме мужчина в Новосибирской области. Спасли полицейские
17:51 18-07-2020
Порезал бывшую жену и поджег себя в собственном доме мужчина в Новосибирской области. Спасли полицейские
Врезался в дерево и погиб 15-летний водитель на ВАЗе в ночном ДТП в Новосибирской области
17:24 18-07-2020
Врезался в дерево и погиб 15-летний водитель на ВАЗе в ночном ДТП в Новосибирской области
БердскВидео набора высоты самолетами над будущим мусорным полигоном около кладбища с аэродрома "Бердск-Центральный". Смотрите 4
17:18 18-07-2020
Видео набора высоты самолетами над будущим мусорным полигоном около кладбища с аэродрома
БердскЧем привлечет туристов Новосибирская область? Что интересно для них в Бердске? 7
17:16 18-07-2020
Чем привлечет туристов Новосибирская область? Что интересно для них в Бердске?
РПЦ обвинила в ущемлении прав всех христиан турецкие власти из собора святой Софии
17:15 18-07-2020
РПЦ обвинила в ущемлении прав всех христиан турецкие власти из собора святой Софии
БердскГеодезические работы идут 18 июля 2020 на мусорной свалке около кладбища Бердска. Фоторепортаж №4 «Свалочное начало» 4
17:12 18-07-2020
Геодезические работы идут 18 июля 2020 на мусорной свалке около кладбища Бердска. Фоторепортаж №4 «Свалочное начало»
Бердск"Не превращайте город-курорт Бердск в свалку": акцию протеста провели 18 июля 2020 дачники СНТ "Марьин лог" 3
17:07 18-07-2020