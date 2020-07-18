Порезал бывшую жену и поджег себя в собственном доме мужчина в Новосибирской области. Спасли полицейские

42-летняя женщина истошно звала на помощь. Сотрудники МВД выехали на поиски подозреваемого и увидели, что его дом горит. Вызвав пожарных и медиков, правоохранители сломали замок входной двери и помогли мужчине спастись.

Полицейские спасли из огня подозреваемого в нанесении ножевых ранений

В Новосибирской области полицейские спасли из горящего дома подозреваемого в совершении преступления. Об этом в субботу сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

В ночь на 17 июля в дежурную часть отделения МВД России по Чулымскому району Новосибирской области поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома кричит женщина. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые обнаружили хозяйку квартиры – 42-летнюю женщину – с множественными ножевыми ранениями грудной клетки, лица и рук, и вызвали ей скорую помощь.

Как сообщила потерпевшая, несколько минут назад, разбив окно, к ней в квартиру ворвался бывший супруг, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, и нанес ей ножевые ранения, после чего скрылся.

Выяснив адрес проживания подозреваемого, участковый уполномоченный и оперативник уголовного розыска на служебном автомобиле выдвинулись для его задержания. Подъехав к частному дому, полицейские увидели, что дом горит изнутри. Вызвав пожарных и медиков, они сломали замок входной двери и помогли мужчине покинуть горящий дом. Как выяснилось, после совершения преступления подозреваемый заперся в своем доме и, используя бензин, совершил поджог.

В настоящее время и подозреваемый, и потерпевшая госпитализированы в районную больницу. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.