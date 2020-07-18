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Уволенная за план по штрафам экс-глава участковых полиции требует 1 млн рублей от МВД в Новосибирске

18:01 18.07.2020 Фото: 54.мвд.рф
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Елена Устинова не считает себя виновной. В суде она пояснила, что не имеет доступа к секретной информации и приказ о норме штрафов за нарушение масочного режима не распространяла.

Уволенная за план по штрафам экс глава участковых полиции требует 1 млн рублей от МВД в Новосибирске
Елена Устинова требует восстановить её в должности и заплатить 1 млн  рублей компенсации

В пятницу, 17 июля, Калининский районный суд Новосибирска начал рассматривать иск бывшего начальника отдела участковых-уполномоченных по делам несовершеннолетних Елены Устиновой к МВД РФ и Министерству финансов. Она заявила о своей невиновности и потребовала признать ее увольнение незаконным. Также она попросила выплатить ей компенсацию в размере 1 миллиона рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Устинову уволили из органов внутренних дел в конце апреля 2020 года из-за скандальной аудиозаписи, на которой некто отдает приказ сдавать ежедневно по 8–10 протоколов, оформленных на нарушителей режима самоизоляции. Внутренняя проверка МВД показала, что голос принадлежит Устиновой.

«Группа в WhatsApp была создана не мной, я была только в нее добавлена,— с такими словами выступила Елена Устинова на предварительном заседании, пишут СМИ.— Согласно приказу запрещено было размещать в данной группе документы служебного пользования либо служебную информацию, также секретную информацию. У меня нет допуска к секретной информации. Служебные документы в данную группу не направлялись, служебная переписка не велась. Данная группа была использована только для оперативного значения и взаимодействия сотрудников участковых уполномоченных».

Первое судебное заседание по делу состоится 17 августа 2020 года.

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От редакции

Восстановят в должности и заплатят?

Аноним, 18 июля 2020 18:14
Неудивительно будет, если при нагнетании ситуации со стороны Елены у нее вдруг обнаружат признаки Ковид-19.

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