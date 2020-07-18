18.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Потерялась 6-летняя девочка на пляже Обского моря у Нового поселка Бердска

18:29 18.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

На поиски ребенка бросились не только отдыхавшие на берегу, но и полиция и бердские спасатели. Девочка нашлась. Но ее родителям предстоит проверка.

Потерялась 6 летняя девочка на пляже Обского моря у Нового поселка Бердска
Тысячи людей отдыхают на пляжах в Бердске

Вечером в пятницу отдыхающие на пляже в районе железнодорожной платформы «Береговая» всполошились. Молодая женщина в панике искала свою дочь. 6-летняя девочка, которую на мгновенье выпустили из вида, пропала. На ее поиски бросились купальщики, сообщили в полицию.

Полицейские Бердска немедленно распространили ориентировку на девочку — в купальнике с косой, сообщили другие особые приметы. И выехали на место происшествия — берег Обского моря напротив бердского Нового поселка.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило и в Бердский поисково-спасательный отряд. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» дежурный ПСО, уже через две минуты спасатели выехали с базы, расположенной на ул. Морской у муниципального пляжа «Дюны».

— Но в пути их развернули, сказали, что девочка нашлась. Слава богу, что все благополучно завершилось, — прокомментировал дежурный, отметив, что не знает подробностей происшествия на пляже.

Между тем, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», родителей девочки взяли на контроль. Полицейским предстоит выяснить, в какой семье воспитывается ребенок, почему он пропала, есть ли в этом вина родителей.

В жару, да еще в выходные бердские пляжи полны отдыхающих. Правоохранители призывают взрослых не расслабляться, следить за детьми — не спускать с них глаз.

Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы знаете, что каждую минуту делают ваши дети?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пираты похитили российских моряков с танкера Curacao Trader у берегов Африки
19:18 18-07-2020
Пираты похитили российских моряков с танкера Curacao Trader у берегов Африки
БердскПотерялась 6-летняя девочка на пляже Обского моря у Нового поселка Бердска
18:29 18-07-2020
Потерялась 6-летняя девочка на пляже Обского моря у Нового поселка Бердска
Уволенная за план по штрафам экс-глава участковых полиции требует 1 млн рублей от МВД в Новосибирске 1
18:01 18-07-2020
Уволенная за план по штрафам экс-глава участковых полиции требует 1 млн рублей от МВД в Новосибирске
Порезал бывшую жену и поджег себя в собственном доме мужчина в Новосибирской области. Спасли полицейские
17:51 18-07-2020
Порезал бывшую жену и поджег себя в собственном доме мужчина в Новосибирской области. Спасли полицейские
Врезался в дерево и погиб 15-летний водитель на ВАЗе в ночном ДТП в Новосибирской области
17:24 18-07-2020
Врезался в дерево и погиб 15-летний водитель на ВАЗе в ночном ДТП в Новосибирской области
БердскВидео набора высоты самолетами над будущим мусорным полигоном около кладбища с аэродрома "Бердск-Центральный". Смотрите 4
17:18 18-07-2020
Видео набора высоты самолетами над будущим мусорным полигоном около кладбища с аэродрома
БердскЧем привлечет туристов Новосибирская область? Что интересно для них в Бердске? 7
17:16 18-07-2020
Чем привлечет туристов Новосибирская область? Что интересно для них в Бердске?
РПЦ обвинила в ущемлении прав всех христиан турецкие власти из собора святой Софии
17:15 18-07-2020
РПЦ обвинила в ущемлении прав всех христиан турецкие власти из собора святой Софии
БердскГеодезические работы идут 18 июля 2020 на мусорной свалке около кладбища Бердска. Фоторепортаж №4 «Свалочное начало» 4
17:12 18-07-2020
Геодезические работы идут 18 июля 2020 на мусорной свалке около кладбища Бердска. Фоторепортаж №4 «Свалочное начало»
Бердск"Не превращайте город-курорт Бердск в свалку": акцию протеста провели 18 июля 2020 дачники СНТ "Марьин лог" 3
17:07 18-07-2020