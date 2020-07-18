Потерялась 6-летняя девочка на пляже Обского моря у Нового поселка Бердска

На поиски ребенка бросились не только отдыхавшие на берегу, но и полиция и бердские спасатели. Девочка нашлась. Но ее родителям предстоит проверка.

Тысячи людей отдыхают на пляжах в Бердске

Вечером в пятницу отдыхающие на пляже в районе железнодорожной платформы «Береговая» всполошились. Молодая женщина в панике искала свою дочь. 6-летняя девочка, которую на мгновенье выпустили из вида, пропала. На ее поиски бросились купальщики, сообщили в полицию.

Полицейские Бердска немедленно распространили ориентировку на девочку — в купальнике с косой, сообщили другие особые приметы. И выехали на место происшествия — берег Обского моря напротив бердского Нового поселка.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило и в Бердский поисково-спасательный отряд. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» дежурный ПСО, уже через две минуты спасатели выехали с базы, расположенной на ул. Морской у муниципального пляжа «Дюны».

— Но в пути их развернули, сказали, что девочка нашлась. Слава богу, что все благополучно завершилось, — прокомментировал дежурный, отметив, что не знает подробностей происшествия на пляже.

Между тем, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», родителей девочки взяли на контроль. Полицейским предстоит выяснить, в какой семье воспитывается ребенок, почему он пропала, есть ли в этом вина родителей.

В жару, да еще в выходные бердские пляжи полны отдыхающих. Правоохранители призывают взрослых не расслабляться, следить за детьми — не спускать с них глаз.