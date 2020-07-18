Пираты похитили российских моряков с танкера Curacao Trader у берегов Африки

В Гвинейском заливе пираты захватили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа. Судно дрейфует с ограниченными возможностями, к нему на помощь уже направилось другое.

Пираты захватили россиян с танкера в Гвинейском заливе

В Гвинейском заливе пираты захватили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера Curacao Trader, сообщает интернет-портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей танкером.

В сообщении говорится, что танкер подвергся нападению накануне утром, в 11:00 по местному времени, примерно в 210 морских милях от побережья Бенина.

Компания добавила, что сейчас судно дрейфует с ограниченными возможностями на борту, к нему на помощь уже направилось другое судно.

О захвате танкера стало известно накануне. По данным сайта Dryad Global, судно направлялось в Того, когда восемь человек с оружием приблизились к нему и поднялись на борт.

По предварительно информации, среди заложников — четверо украинцев.