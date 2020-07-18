18.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

Кому помешали соловьиные рощи в Микрорайоне?Несколько дней уничтожают берёзы под предлогом санитарной вырубки

23:12 18.07.2020
0

Мусорный полигон, теперь уничтожение берёзовых рощ. Господа чиновники остановитесь!!!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Бердчанка:
Кому помешали соловьиные рощи в Микрорайоне?Несколько дней уничтожают берёзы под предлогом санитарной вырубки, при этом громадные тополя несущие большую опасность ни кто и не собирается убирать, деньги выделены почему то на зачистку берёзовых рощ. Кто превращает наш город — курорт в пустыню? Мусорный полигон, теперь уничтожение берёзовых рощ. Господа чиновники остановитесь!!!

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В каком месте?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВидео набора высоты самолетами над будущим мусорным полигоном около кладбища с аэродрома "Бердск-Центральный". Смотрите 6
23:50 18-07-2020
Видео набора высоты самолетами над будущим мусорным полигоном около кладбища с аэродрома
БердскГеодезические работы идут 18 июля 2020 на мусорной свалке около кладбища Бердска. Фоторепортаж №4 «Свалочное начало» 5
23:47 18-07-2020
Геодезические работы идут 18 июля 2020 на мусорной свалке около кладбища Бердска. Фоторепортаж №4 «Свалочное начало»
БердскМагнитные бури в июле 2020 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание бурь в июле. И как себя уберечь от последствий 64
23:47 18-07-2020
Магнитные бури в июле 2020 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание бурь в июле. И как себя уберечь от последствий
БердскДушу ангелов имеют лишь избранные знаки Зодиака, уверены астрологи. И таких знаков лишь 3. У тебя душа ангела? Проверь! 91
23:42 18-07-2020
Душу ангелов имеют лишь избранные знаки Зодиака, уверены астрологи. И таких знаков лишь 3. У тебя душа ангела? Проверь!
БердскТрое суток продлится ближайшая магнитная буря: начало 15 июля 2020. Как ее пережить советы дал врач-психотерапевт 38
23:41 18-07-2020
Трое суток продлится ближайшая магнитная буря: начало 15 июля 2020. Как ее пережить советы дал врач-психотерапевт
БердскМы не халявщики: Не получили пособие в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители страны и области 148
23:37 18-07-2020
Мы не халявщики: Не получили пособие в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители страны и области
БердскВыплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет? 195
23:37 18-07-2020
Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?
БердскВ пудровом платье вышла замуж филолог Елена за электрика Илью 17 июля 2020 в Бердске. До свадьбы были вместе 8 лет 9
23:35 18-07-2020
В пудровом платье вышла замуж филолог Елена за электрика Илью 17 июля 2020 в Бердске. До свадьбы были вместе 8 лет
БердскПочему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины 1096
23:35 18-07-2020
Почему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины
БердскДайте и дайте! Купила золотые сережки на путинские 40 000 рублей на двух детей от 3 до 16 лет. Мамы ждут по 10 000 в августе 74
23:34 18-07-2020
Дайте и дайте! Купила золотые сережки на путинские 40 000 рублей на двух детей от 3 до 16 лет. Мамы ждут по 10 000 в августе