В рубрику «Сообщи свои новости» написала Бердчанка:

Кому помешали соловьиные рощи в Микрорайоне?Несколько дней уничтожают берёзы под предлогом санитарной вырубки, при этом громадные тополя несущие большую опасность ни кто и не собирается убирать, деньги выделены почему то на зачистку берёзовых рощ. Кто превращает наш город — курорт в пустыню? Мусорный полигон, теперь уничтожение берёзовых рощ. Господа чиновники остановитесь!!!