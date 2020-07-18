В рубрику «Сообщи свои новости» написала Бердчанка:
Кому помешали соловьиные рощи в Микрорайоне?Несколько дней уничтожают берёзы под предлогом санитарной вырубки, при этом громадные тополя несущие большую опасность ни кто и не собирается убирать, деньги выделены почему то на зачистку берёзовых рощ. Кто превращает наш город — курорт в пустыню? Мусорный полигон, теперь уничтожение берёзовых рощ. Господа чиновники остановитесь!!!
Кому помешали соловьиные рощи в Микрорайоне?Несколько дней уничтожают берёзы под предлогом санитарной вырубки
23:12 18.07.2020
Мусорный полигон, теперь уничтожение берёзовых рощ. Господа чиновники остановитесь!!!
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Бердчанка:
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