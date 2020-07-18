Фоторепортаж: дачники очищают Гуменку от топляка

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Валентина:

Много даров в виде брёвен несёт с верховий река Обь. Со временем на берегах Обского моря образуются из них огромные завалы. Для дачников это отличные дровишки. Но когда брёвен скапливается слишком много, они загромождают пляжную зону, а кроме того, напрочь преграждают сток небольших проток и речушек в море и превращают их в болота. Вот уже вторую субботу энтузиасты-дачники СНТ \»Металлист\» занимались расчисткой берега моря в районе устья речки Гумёнки, на участке берега, примыкающего к СНТ. Глаза боятся, а руки делают — это про них. Также подключаются к трудовому почину и некоторые дачники соседнего СНТ \»Волна\», несмотря на то, что у них есть свой пляжик. Разобраны, распилены огромные брёвна, возможно среди них есть останки вековых алтайских сосен. Мастерство пильщика с бензопилой \»Дружба\» вызывает восхищение! А в целом — вместе мы — сила! — так и хочется воскликнуть. Но работы ещё — край непочатый, как говорится. На следующую субботу наметили продолжение работ.