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Фоторепортаж: дачники очищают Гуменку от топляка

23:20 18.07.2020 Фото: Валентины
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Но работы ещё — край непочатый, как говорится. На следующую субботу наметили продолжение работ.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Валентина:
Много даров в виде брёвен несёт с верховий река Обь. Со временем на берегах Обского моря образуются из них огромные завалы. Для дачников это отличные дровишки. Но когда брёвен скапливается слишком много, они загромождают пляжную зону, а кроме того, напрочь преграждают сток небольших проток и речушек в море и превращают их в болота. Вот уже вторую субботу энтузиасты-дачники СНТ \»Металлист\» занимались расчисткой берега моря в районе устья речки Гумёнки, на участке берега, примыкающего к СНТ. Глаза боятся, а руки делают — это про них. Также подключаются к трудовому почину и некоторые дачники соседнего СНТ \»Волна\», несмотря на то, что у них есть свой пляжик. Разобраны, распилены огромные брёвна, возможно среди них есть останки вековых алтайских сосен. Мастерство пильщика с бензопилой \»Дружба\» вызывает восхищение! А в целом — вместе мы — сила! — так и хочется воскликнуть. Но работы ещё — край непочатый, как говорится. На следующую субботу наметили продолжение работ.

Фоторепортаж: дачники очищают Гуменку от топляка Фоторепортаж: дачники очищают Гуменку от топляка Фоторепортаж: дачники очищают Гуменку от топляка Фоторепортаж: дачники очищают Гуменку от топляка Фоторепортаж: дачники очищают Гуменку от топляка Фоторепортаж: дачники очищают Гуменку от топляка Фоторепортаж: дачники очищают Гуменку от топляка

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От редакции

Молодцы!

Аноним, 18 июля 2020 23:40
А потом они будут так же дружно вылавливать консервные банки и прочий мусор.

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