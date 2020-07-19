Магнитные бури в июле 2020 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание бурь в июле. И как себя уберечь от последствий

Магнитные бури на Земле могут вызвать у людей головокружения, учащение пульса, перепады настроения и необъяснимую тревожность, пишет ТОЛК.
Расписание магнитных бурь в июле 2020 года
Магнитная буря 4 июля может вызвать головные боли и апатию.
Следующая буря 6-7 июля будет средней по мощности. Она способна вызвать у метеозависимых людей упадок сил и обострение хронических заболеваний.
Сильная магнитная буря 15-17 июля способна стать серьезным испытанием.
Последняя в июле магнитная буря будет 29-го числа.
Чем опасны магнитные бури?
Считается, что магнитные бури на Земле, возникающие в периоды солнечной активности, способны влиять на самочувствие метеочувствительных людей.
Однако среди ученых до сих пор нет единого мнения о том, влияют ли магнитные бури на живых существ на Земле и как именно.
Во время магнитной бури люди с хроническими заболеваниями могут ощутить недомогание. В целом они способны вызвать у людей головокружения, учащение пульса, перепады настроения, беспокойный сон и необъяснимую тревожность, объясняет ТАСС.
Как защитить здоровье от магнитных бурь?
Тем, у кого давление понижено, советуют принять тонизирующую настойку элеутерококка или лимонника.
Метеочувствительным людям рекомендуют хорошо высыпаться и не перегружать себя физическими нагрузками.
Как сохранить здоровье в период магнитных бурь
На протяжении двенадцати месяцев в году метеозависимые люди ощущают отрицательное воздействие космических планет. Метеозависимость можно и нужно лечить. Когда человек взрослеет, то симптомы при метеозависимости проявляются все сильнее, существует высокий риск развития осложнений. Если не лечить это заболевание, то можно столкнуться с фатальными последствиями – инфарктом, инсультом и гипертоническим кризом. Для того, чтобы избежать плохого воздействия магнитных бурь, эксперты советуют следовать некоторым рекомендациям:
- Старайтесь свести к минимуму пребывание на солнце.
- Регулярно делайте зарядку (имеется ввиду не полноценный спорт, а лишь несколько обычных упражнений, которые направлены на улучшение кровообращения).
- Следует регулярно выполнять упражнения, которые направлены на дыхание.
- Контрастный душ – ключ к успеху. На первый взгляд вам покажется, что это сложно, но позже вы сможете привыкнуть. Достаточно чередовать по десять-пятнадцать секунд холодную и горячую воду.
- Рекомендуется пить травяные отвары, либо добавлять несколько различных трав в обычный чай с лимоном.
Врачи рекомендуют в магнитные дни избегать физической активности, если ваша работа связана с физическим трудом, возьмите выходной, или сообщите начальству, что неважно себя чувствуете.
Тяжкое самочувствие
Тяжкое самочувствие
Сегодня 4 июля с самого утра дико болит и кружится голова！Обезболивающие таблетки не помогают！
Просто очень плохо и голова болит ,си
льнейшее головокружение.
Очень плохо
Неважно
Ужасно
Очень тяжело
Плохо
Плохо:головные боли,боли в области сердца,головокружение, усталость.
Очень плохо
Тревога . нервозность, давление скачет
Недомогание и плохое самочувствие, нет настроения.
Плохо себя чувствую
Самочувствие ужасное
По разному,больше с тревой,переживанием
Головокружение
Очень плохо,скачет давление,спазмы
Тошнота голово кружіння
Головные боли,повышеное давление
Очень плохо
Кошмар и ужас ужас.падаю в обморок.головная боль. Я просто не живу в эти дни.
Головная боль слабость трудно дышать
Практически не ощущаю их влияние.
Голова болит невыносимо
Оченььььь тяжкооо
Полный упадок сил,плохой сон,головные боли,сердцебиение...Состояние,будто в мельнице перемололи..Очень трудно восстанавливаться...Полностью"выпадаешь" из привычного рабочего ритма.
Тяжело давление падает шум в голове слабость
Плохое самочуствие. Пульс, давление. Головные боли.
У меня обычно , самочувствие резко ухудшается в момент самой вспышки на Солнце , а не по достижении магнитной энергии атмосферы Земли .. и еще очень сильно чувствую приближение астероидов ...В первую очередь глаз ( глаукома ) и голова , слабость в организме до мелкого дрожания ...
И душ контрастный, и корвалол, и спазмолгон.. Состояние отвратительное, бессилие, подавленность.
Очень плохо.
У меня тоже головокружние
Делаю по утрам гимнастику, помогает :Несложная оздоровительная гимнастика для долгожительства. Найти на ютубе видео
За день - два до магн.бури чувствую головокружение, повышение давления.
Очень сильные головные боли , высокое давление и перебои сердечного ритма и конечно Бессонница . Многие так переносят эти дни .