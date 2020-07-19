Мы не халявщики: Не получили пособие в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители страны и области

Казалось бы, что так как идет уже второй месяц выплат, и июльские «детские деньги» должны были быть начислены всем, кто получил их в июне, но проблема по-прежнему не решена. В комментариях в «Курьер. Среда. Бердск» родители жалуются на невыплату и рассказывают свои причины отказов.
— Нет, не получила пособие. Я 2 раза отправляла заявление и 2 раза мне отказали. Сказали, что из-за того, что должны оба родителя работать. Хотя в интернете этого нет. Что теперь делать, я не знаю, — рассказывает Анастасия сегодня, 13 июля. Выплату ей не перечислили ни за июнь, ни за июль по причине трудоустройства лишь одного родителя. К слову, отдел социальной защиты, отвечающий за выплаты для детей от 3 до 7 лет, о такой причине отказа не уведомлял, хотя редакция задавала вопрос обо всех возможных причинах невыплаты.
— Уже 2 месяца как подала заявление, я звонила, и мне отвечают, что все ещё на рассмотрении, — рассказывает аноним.
Родители готовы бастовать за выплату в 10 000 на детей в такое сложное для людей время, когда доходы большинства снизились, а некоторые потеряли работу. Но куда идти, кому звонить? В Пенсионном фонде многим родителям отвечают: «Ждите», но пособия так и нет.
— 23 мая подано заявление, до сих пор никакого сдвига. Телефоны молчат. Никто не отвечает. При личном посещении даже на порог не пускают, а кто каким-то чудом пробрался, на тех полицию грозятся вызвать. За то, что люди хотят узнать, в чем проблема и есть ли вообще их заявление у них, — сообщает Екатерина из Костромы.
— Я мама троих детей. Двое подходят по возрасту на выплату пособия. Воспитываю их одна. Подала заявление 22 мая, через госуслуги. Висело со статусом «получено ведомством» месяц, пока не позвонила в соцзащиту. Сказали, что не могут открыть мое заявление. И даже не соизволили сообщить мне об этом целый месяц. Написала письменное. И опять тишина. В общем, кошмар, — рассказывает читательница.
Действительно, если некоторым родителям получить выплату оказалось легко, то другие проходят огонь, воду и медные трубы и так и не могут ее дождаться. Все отследить, проверить и направить пособия вовремя в Пенсионном Фонде тоже не могут: нагрузка огромная, миллионы семей получают деньги на детей. Ситуацию усугубляют вечные звонки от родителей – на них тратится время, но как иначе? Ведь каждый родитель в первую очередь заботится о себе, а не о работе системы.
— Подавала через госуслуги 8 июня. 18 июня пришел ответ, что в течение 10 дней придут деньги, но до сих пор ничего нет, — делится 11 июля бердчанка под статьей «Курьер. Среда. Бердск».
Очень многие родители пишут, что в выплате им было отказано по причине разной прописки их и ребенка или по причине того, что зарплата одного члена семьи, разделенная на всех, превышает прожиточный минимум, хотя считается она до налоговых вычетов. В таком случае в самом невыгодном положении оказались разведенные и матери-одиночки: проблем с оформлением документов у них намного больше. Например, причиной отказа, согласно историям людей, может служить отсутствие сведений об отце, тогда как в графе отцовства у ребенка стоит прочерк. Прописка по месту жительства папы, хотя на самом деле дитя находится на попечении матери, также станет причиной отказа. Вдобавок, одна и та же наиболее высокая зарплата, разделенная на двух членов семьи или на трех, разнится и дает больше шансов получить выплату у полных семей.
Длительные невыплаты даже за июнь доказывают, что с такой нагрузкой в Пенсионном Фонде и в отделе социальной защиты случаются сбои, и иной раз о перечислении выплаты будто бы забывают: может, не успевают ответить, сообщить о проблеме в документах или просто приказ о выдаче мог затеряться среди бумажной волокиты. Но каждый родитель не одинок в этой проблеме – даже в трудные времена можно найти сочувствие и поддержку в одинаковой ситуации.
16 июля в редакцию позвонила заместитель начальника управления пенсионного фонда Бердска Татьяна Кусова:
— У нас все заявления рассмотрены, выплаты выданы, — заявила Татьяна Юрьевна. — Мы выдаем выплаты вне зависимости от трудоустройства родителей, никаких справок и дополнительных документов не требуем. У нас было всего 6 заявлений о невыплате, все они рассмотрены конкретно мною! Если анонимы пишут, что им не выплатили, пусть напишут заявление в ПФР. Выплачивают всем!
Подавал один раз, выплатили как пологает
У вас такое примитивное мышление.... Какую там поддержку бизнесу организовали, просветите пожалуйста, а то я что-то не в курсе? Если вы про те копейки, которые вроде бы как положены пострадавшим отраслям, то их получили в лучшем случае 20-25% пострадавших, из этих 20% половина только за 1 месяц, 100% помощь выплатили только приближенным к власти, как обычно, ничего нового. Причем тут местный бизнес и высокие цены на товары? Вы думаете местный бизнес не несет потери? Им так же приходится закупать товар дороже из-за ослабления рубля к другим валютам. Или вы думаете, что это жадные местные "барыги" хотят с вас содрать побольше?
Да
Ну что уже причитать?! Просто порадуйтесьза тех, кто получил. У меня тоже старшему 17, и никаких ему выплат, только младшему по 5, но и ничего, переживём. Жили же как-то без этого)
За июнь получила, а за июль нет. Сходила пенсионный, сказали ждите до 31 июля придет, вот и сидим и ждем.
Да на троих моих деток.
Да. В Якутии Мирный, таких проблем нет по моему. Я 1число каждый два месяца получила пособие. Спасибо нашему пенсионному фонду без проблем все мои знакомые получили пособие в срок.
Получила на 2 детей. Все отлично. Прекрасная работа ПФ .
Мы получили в июне за одного ребёнка 2 числа, позже подали заявление на второго ребёнка, получили сразу же. В июле деньги не пришли, при звонках в пфр ответили что 1 июля средства перевели сразу на двоих детей, но нам деньги не поступили. Ответ от пфр только ЖДИТЕ.Чего ждать и куда обращаться не понятно
Да, мать одиночка. Вторая выплата пришла 1 июля. Даже не ожидала, что так быстро.
Да мы получили и не каких справок о родителях не просят работают они нет паспорт снилсы детей регистрация двенедели и перечислили нам это ваш ******* он ваши деньги в банк прокрутит за два месяца проценты ему хватит а ваш пенсионый вас держит мол ждите надных перечислют федиралка вап давно перечислила это месные ваше руководство путин не виноват нотолько одно он должен обратить внимание на вашу жалобу
Да, Нальчик. 1 июня и 1 июля, автоматом. Подала заявление 1 раз. Спасибо нашему президенту и нашему Кабардино-Балкарскому ПФР
Да, получила за оба месяца
Да получила как и положенно.
А мне в этой ситуации не понятно почему пособие платят только детям до 16 лет?!А в 17 или 18 не дети что ли???Такие же дети, ещё школьники!Этот возраст как раз выпал на выпускной 11 класс,эти дети остались без потдержки от государства!А они сами ещё не работают,точно так же кушать хотят и одевать их надо!А ещё родители выпускников тратят огромные деньги на репетиторов,чтобы помочь своим детям в подготовке к ЕГЭ, т.к зачастую знаний данных в школе не достаточно!!!
Да, одна воспитываю пять детей получила выплаты, президент тут не причём это разбирайтесь с местной властью они мудрят.
Нет
Да,деньги пришли 1 июня и 1 июля
Да, но не все
Да получили спасибо
Да получили спасибо
Да,спасибо президенту!