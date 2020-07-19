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Нет денег на детей — сдайте в детдом, хватит канючить у Путина 10 000 в августе 2020, пишут противники поддержки. В петиции 90 000 подписей

15:20 19.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: minobrnauki.gov.ru
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Но большинство родителей подписывает петицию с аргументами: дорого обходится подготовка к школе, в пандемию не на что кормить детей. Многие возмущены отсутствием выплат на детей от 16 до 18 лет — они есть не хотят?

Нет денег на детей сдайте в детдом, хватит канючить у Путина 10 000 в августе 2020, пишут противники поддержки. В петиции 90 000 подписей
Августовские выплаты пригодятся на подготовку детей к школе, считают родители
Сюжет: Все пособия Путина
Нет денег на детей сдайте в детдом, хватит канючить у Путина 10 000 в августе 2020, пишут противники поддержки. В петиции 90 000 подписей

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Число сторонников созданной неделю назад петиции с просьбой выплатить пособие 10 000 рублей на сборы детей в школу в августе 2020 года растет в геометрической прогрессии. Если на 14.00 воскресенья, 12 июля, ее подписали чуть более 1200 человек, то на это же время четверга, 16 июля, подписи в поддержку поставили свыше 91 050 человек. Следующей целью создатели петиции поставили 150 000 подписей. Автор петиции Наталья Бусарова адресовала ее президенту и правительству РФ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Она напомнила, что в июне и июле 2020 года российские семьи получили выплаты по 10 000 рублей на детей до 16 лет. Но в условиях пандемии коронавируса, когда многие потеряли работу либо лишились большой части доходов, такая помощь от президента оказалась очень кстати, аргументирует Наталья:
— Многие смогли погасить долги, купить детям одежду на лето, порадовать ребятишек другими подарками. Но, к сожалению, вплоть до настоящего времени, социально-экономическая ситуация в стране не улучшилась, хотя предприятия постепенно и начинают возвращаться к работе. Многие по-прежнему сидят без денег и со страхом ждут начала школьного года.

По оценке автора петиции, 1 сентября — это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму, обувь, рюкзак. Обычно сборы на учебу обходятся до 20 000 рублей. И уже сегодня многие боятся, что «придется залазить в кредиты».

— В такой ситуации материальная помощь семьям с детьми была бы очень кстати! Поэтому мы, российские матери, просим президента Владимира Путина в третий раз помочь семьям и в августе выдать всем очередное пособие! Мы очень надеемся, что будем услышаны, и наши дети с радостью и желанием пойдут в школу!

«За» и «против»

Подписавшие петицию объясняли свое решение жизненными трудностями. Но многие отмечают, что расходы предстоят не только на школьников, но и на детсадовцев. Кто-то взывает родителей «хватит канючить» и сдавать детей в детдом, если на их содержание нет денег. Присоединяются к петиции и родители 16-17-летних подростков, которые выпали из президентского поля зрения в части летних выплат.

А некоторые в комментариях просили изменить содержание петиции — дескать, деньги в августе необходимы не только на сборы в школу, но и просто на пропитание, семьям с детьми нечего есть в отсутствии работы.

— Я подписываю эту петицию, но хочу выразить свое не довольство к создателю!!! Почему вы считаете, что пособие нужно, чтобы собрать детей в школу?! А про детские сады, ни слова не сказано!!! Каждый год в сад нужно собирать список. На это уходит как минимум 5000 рублей. Плюс к этому, ребёнок 3-х лет за время карантина вырос. А цены на одежду такого возраста не маленькие. Прошу автора данной петиции, сделать корректировку. Я уверенна, большая часть со мной согласны, — объяснила Светлана Бабкина.

Татьяна Кожевникова:
— Я подписываюсь, потому что нахожусь в декрете, и у меня двое детей.

Evgenii Kondrin:
— Вы там в конец офигели? Нет денег на детей — сдайте их в детский дом, хватит канючить!

Аноним:
— А детям 16-17 лет не надо готовиться к школе? Некоторые экзамены сдают. Нужна доп. литература. В некоторых случаях репетиторы. И по моим сложным математическим вычислениям, дети 16-18 лет получили ровно 0 рублей.

Иришка Чепрасова:
Дети до школьного возраста тоже нуждаются в помощи детский сад ни кто не отменял.

Елена Морозова:
— Подписываю эту петицию, но обращаю внимание, что подростки 16 и 17 лет тоже пойдут в школу и им тоже нужны обувь и канцелярские товары.

Зоя Головенькина:
— Я, конечно, подпишу, но почему вы, автор, не учитываете, что школьники 10 и 11 классов (а именно дети, которым от 16 до 18 лет), тоже нуждаются в такой выплате. А они, как известно, обделены. И наше государство не считает их детьми (они не едят, не одеваются и расходов на них нет!!!). Если делать петицию, то для ВСЕХ детей!!!!

Наталья Навдаева:
— Прошу выплатить по 10000 рублей на детей до 18 включительно в августе.

Avgusta Rakitina:
— Я подписалась, но почему никто не пишет про детей от 16 и старше, которые учатся в школе и вузе? Детям до 16 уже два раза давали, а тем, кто старше, вообще ничего не дали. Вы считаете, что они росой питаются и одеваться им не надо? Они не имеют возможности работать, так как учатся очно…

Ирина Кутлиахметова:
— Сейчас вашими молитвами, если сборы в школу многим не по карману, сделают онлайн обучение — сэкономите на сборах. Не о том ваши просьбы. Вот обеспечить детей местами в садах, качественным образованием в школах, колледжах и вузах, а родителей — работой и достойным заработком — это более конструктивно.

Алиса Виноградова:
— Из-за того, что наше правительство неграмотно подошло к решению проблем с работой и заработком людей в пандемию, люди остались без денег!

Ольга Игнатьева:
— Потому что имею четверых детей до 16 лет. В школу необходимо собрать по полной программе, а требуется очень много и всё стоит очень дорого. Пандемия и карантин очень сильно повлияли на семейный бюджет.

Мария Ходоренко:
— Пандемия и карантин берут свое, и людям очень трудно выживать.

Екатерина Эскаева:
— Я подписываю петицию, потому что реально стало жить труднее. На пособие от 3 до 7 лет мы не прошли, много зарабатывали в 2019 году, в счет не пошёл этот год. Реально концы с концами сводим. Ипотека в счет не идёт, а это даже моей зп не хватает, чтобы заплатить (я работаю мл. воспитателем в детсаду). А ведь еще коммунальные ежемесячно по 4 тыс. В общем, деньги эти будут нужны, впереди подготовка детей в сад, канцтовары, одежда..

Karina Lukyanova:
— Я подписываюсь, потому что помощь в сборе к школе и садам нужна. Магазины подняли цены на товары в связи с ситуацией в городе. Все хотят есть!!! Поэтому незначительная сумма хоть как-то поможет собрать ребёнка. Раньше, когда 20 лет назад собирали в школу, такого, что сейчас, не было. А теперь форма определённая, канцелярия также. А цены, простите, как-то растут с запросами школ. Если не сможет государство выплатит, пусть указ сделают сократить цены на подготовку детей к школе. А то — рожайте, а помощи нет. Взрослого дешевле одеть, чем ребёнка до 15 лет…

Татьяна Бурдинская:
— Очень дорого обходиться собрать ребёнка в школу. Форма, школьные принадлежности, физкультура форма, обувь и кеды. В пределах 20 000 на всё. Помогите.

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От редакции

Будут выплаты в августе?

Олеся Смирнова, 16 июля 2020 15:18
Я подписываюсь, потому что у меня трое детей. Двоих из них надо собрать в школу. Старшая идёт в 10 класс. И я полностью согласна с тем что дети от 16 и старше, тоже должны получить выплату. На них как не странно денег нужно даже больше, чем на второклассников.
Евгения Сергеевна, 16 июля 2020 15:24
Я считаю так,что провительство должно само принять решение о очередной выплате по 10 тысяч.руб. в августе,а от того что мы будем его об этом просить и тем более подписывать какие то петиции, ничего не изменится к сожалению.
Марина, 16 июля 2020 16:42
НВР:Выпускники ни копейки не получили - категория 16-18, этим же уже дважды платили - они чем думали, когда 20 тысяч тратили? Может надо умерить аппетиты???
Аноним, 16 июля 2020 21:07
"Число сторонников созданной неделю назад петиции с просьбой выплатить пособие 10 000 рублей на сборы детей в школу в августе 2020 года растет в геометрической прогрессии. Если на 14.00 воскресенья, 12 июля, ее подписали чуть более 1200 человек, то на это же время четверга, 16 июля, подписи в поддержку поставили свыше 91 050 человек."


Вот вам и ответ на вопрос нужно ли из города Бердска сделать Бердск-кладбище-свалку! Против свалки подписалось меньше двух тысяч человек в Бердске, а за бабосики в 10 тысяч на детей 91 тысяча, почувствуй разницу! Люди в Бердске вы чем думаете? Головой или кошельком? Вот получите вы к примеру эти 10 тысяч и с радостью будете жить на свалке-Бердск? Вы понимаете, что живя на областной свалке Бердск - вы будете в месяц на лечение рака каждого члена своей семьи 10 тысяч тратить! Почему до вас это элементарное не доходит?
Алксандр, 17 июля 2020 08:04
Ну и глупость же вы написали. Петиция, которую подписывали люди со всей страны и местная проблема маленького городка. Все в одну кучу. ))
Аноним, 17 июля 2020 08:30
Алё, петиция о выплатах- всероссийская, а о свалке- интересна только жителям Бердска. "Почему до вас это элементарное не доходит?"
evro, 17 июля 2020 08:40
Соглашусь с вами. Мало бердчанам химзаводских выбросов и гарь с вонью с одной свалки,так нате вам вторую свалку, кушайте не обляпайтесь.
Ekaterina, 17 июля 2020 16:15
Я согласна,в школе тоже вечно то одно,то другое.сдайте,сдайте,сдайте...А тот кто пишет сдать в детдом ты вообще адекватный или как проверь свою голову у узкого специалиста!!!
Аноним, 17 июля 2020 17:19
А своих детей тоже в детдом сдали?,или их у вас никогда не было раз такими словами раскидываетесь,Путин что со своего кармана платит?,ведь нужна его только подпись чтоб одобрил,если хорошо присмотреться и прислушаться в России бедность растёт,много заводов,фабрик позакрыли,люди остались многие без работы,почему люди которые живут средне или перебиваются как могут,должны отдавать своих детей в детдом,там точно не сладко живётся.
Аноним, 17 июля 2020 18:11
НВР:
Будут!мы женщины РФ.просим В.В.Путина расмотреть от16лет детей которые остались без поддержки Государства.услышит!я точно знаю
Аноним, 19 июля 2020 12:12
В августе будет выплата то и 7 до 16по 10.000

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