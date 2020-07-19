Нет денег на детей — сдайте в детдом, хватит канючить у Путина 10 000 в августе 2020, пишут противники поддержки. В петиции 90 000 подписей

Число сторонников созданной неделю назад петиции с просьбой выплатить пособие 10 000 рублей на сборы детей в школу в августе 2020 года растет в геометрической прогрессии. Если на 14.00 воскресенья, 12 июля, ее подписали чуть более 1200 человек, то на это же время четверга, 16 июля, подписи в поддержку поставили свыше 91 050 человек. Следующей целью создатели петиции поставили 150 000 подписей. Автор петиции Наталья Бусарова адресовала ее президенту и правительству РФ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Она напомнила, что в июне и июле 2020 года российские семьи получили выплаты по 10 000 рублей на детей до 16 лет. Но в условиях пандемии коронавируса, когда многие потеряли работу либо лишились большой части доходов, такая помощь от президента оказалась очень кстати, аргументирует Наталья:
— Многие смогли погасить долги, купить детям одежду на лето, порадовать ребятишек другими подарками. Но, к сожалению, вплоть до настоящего времени, социально-экономическая ситуация в стране не улучшилась, хотя предприятия постепенно и начинают возвращаться к работе. Многие по-прежнему сидят без денег и со страхом ждут начала школьного года.
По оценке автора петиции, 1 сентября — это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму, обувь, рюкзак. Обычно сборы на учебу обходятся до 20 000 рублей. И уже сегодня многие боятся, что «придется залазить в кредиты».
— В такой ситуации материальная помощь семьям с детьми была бы очень кстати! Поэтому мы, российские матери, просим президента Владимира Путина в третий раз помочь семьям и в августе выдать всем очередное пособие! Мы очень надеемся, что будем услышаны, и наши дети с радостью и желанием пойдут в школу!
«За» и «против»
Подписавшие петицию объясняли свое решение жизненными трудностями. Но многие отмечают, что расходы предстоят не только на школьников, но и на детсадовцев. Кто-то взывает родителей «хватит канючить» и сдавать детей в детдом, если на их содержание нет денег. Присоединяются к петиции и родители 16-17-летних подростков, которые выпали из президентского поля зрения в части летних выплат.
А некоторые в комментариях просили изменить содержание петиции — дескать, деньги в августе необходимы не только на сборы в школу, но и просто на пропитание, семьям с детьми нечего есть в отсутствии работы.
— Я подписываю эту петицию, но хочу выразить свое не довольство к создателю!!! Почему вы считаете, что пособие нужно, чтобы собрать детей в школу?! А про детские сады, ни слова не сказано!!! Каждый год в сад нужно собирать список. На это уходит как минимум 5000 рублей. Плюс к этому, ребёнок 3-х лет за время карантина вырос. А цены на одежду такого возраста не маленькие. Прошу автора данной петиции, сделать корректировку. Я уверенна, большая часть со мной согласны, — объяснила Светлана Бабкина.
Татьяна Кожевникова:
— Я подписываюсь, потому что нахожусь в декрете, и у меня двое детей.
Evgenii Kondrin:
— Вы там в конец офигели? Нет денег на детей — сдайте их в детский дом, хватит канючить!
Аноним:
— А детям 16-17 лет не надо готовиться к школе? Некоторые экзамены сдают. Нужна доп. литература. В некоторых случаях репетиторы. И по моим сложным математическим вычислениям, дети 16-18 лет получили ровно 0 рублей.
Иришка Чепрасова:
Дети до школьного возраста тоже нуждаются в помощи детский сад ни кто не отменял.
Елена Морозова:
— Подписываю эту петицию, но обращаю внимание, что подростки 16 и 17 лет тоже пойдут в школу и им тоже нужны обувь и канцелярские товары.
Зоя Головенькина:
— Я, конечно, подпишу, но почему вы, автор, не учитываете, что школьники 10 и 11 классов (а именно дети, которым от 16 до 18 лет), тоже нуждаются в такой выплате. А они, как известно, обделены. И наше государство не считает их детьми (они не едят, не одеваются и расходов на них нет!!!). Если делать петицию, то для ВСЕХ детей!!!!
Наталья Навдаева:
— Прошу выплатить по 10000 рублей на детей до 18 включительно в августе.
Avgusta Rakitina:
— Я подписалась, но почему никто не пишет про детей от 16 и старше, которые учатся в школе и вузе? Детям до 16 уже два раза давали, а тем, кто старше, вообще ничего не дали. Вы считаете, что они росой питаются и одеваться им не надо? Они не имеют возможности работать, так как учатся очно…
Ирина Кутлиахметова:
— Сейчас вашими молитвами, если сборы в школу многим не по карману, сделают онлайн обучение — сэкономите на сборах. Не о том ваши просьбы. Вот обеспечить детей местами в садах, качественным образованием в школах, колледжах и вузах, а родителей — работой и достойным заработком — это более конструктивно.
Алиса Виноградова:
— Из-за того, что наше правительство неграмотно подошло к решению проблем с работой и заработком людей в пандемию, люди остались без денег!
Ольга Игнатьева:
— Потому что имею четверых детей до 16 лет. В школу необходимо собрать по полной программе, а требуется очень много и всё стоит очень дорого. Пандемия и карантин очень сильно повлияли на семейный бюджет.
Мария Ходоренко:
— Пандемия и карантин берут свое, и людям очень трудно выживать.
Екатерина Эскаева:
— Я подписываю петицию, потому что реально стало жить труднее. На пособие от 3 до 7 лет мы не прошли, много зарабатывали в 2019 году, в счет не пошёл этот год. Реально концы с концами сводим. Ипотека в счет не идёт, а это даже моей зп не хватает, чтобы заплатить (я работаю мл. воспитателем в детсаду). А ведь еще коммунальные ежемесячно по 4 тыс. В общем, деньги эти будут нужны, впереди подготовка детей в сад, канцтовары, одежда..
Karina Lukyanova:
— Я подписываюсь, потому что помощь в сборе к школе и садам нужна. Магазины подняли цены на товары в связи с ситуацией в городе. Все хотят есть!!! Поэтому незначительная сумма хоть как-то поможет собрать ребёнка. Раньше, когда 20 лет назад собирали в школу, такого, что сейчас, не было. А теперь форма определённая, канцелярия также. А цены, простите, как-то растут с запросами школ. Если не сможет государство выплатит, пусть указ сделают сократить цены на подготовку детей к школе. А то — рожайте, а помощи нет. Взрослого дешевле одеть, чем ребёнка до 15 лет…
Татьяна Бурдинская:
— Очень дорого обходиться собрать ребёнка в школу. Форма, школьные принадлежности, физкультура форма, обувь и кеды. В пределах 20 000 на всё. Помогите.
Вот вам и ответ на вопрос нужно ли из города Бердска сделать Бердск-кладбище-свалку! Против свалки подписалось меньше двух тысяч человек в Бердске, а за бабосики в 10 тысяч на детей 91 тысяча, почувствуй разницу! Люди в Бердске вы чем думаете? Головой или кошельком? Вот получите вы к примеру эти 10 тысяч и с радостью будете жить на свалке-Бердск? Вы понимаете, что живя на областной свалке Бердск - вы будете в месяц на лечение рака каждого члена своей семьи 10 тысяч тратить! Почему до вас это элементарное не доходит?
Будут!мы женщины РФ.просим В.В.Путина расмотреть от16лет детей которые остались без поддержки Государства.услышит!я точно знаю