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60-летняя Светлана Гасс носит титул самой красивой бабушки мира

15:36 19.07.2020 Фото: Открытые источники
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Раньше Светлана жила обычной жизнью в Одессе, растила дочь и помогала с воспитанием внука.

60 летняя Светлана Гасс носит титул самой красивой бабушки мира
Многим и не снилось иметь такую внешность в 60 лет

60-летняя Светлана Гасс является обладателем титула самой красивой бабушки в мире и победителем конкурса Mrs Grandma Globe Universe, который проходил в Болгарии. Теперь уже знаменитая бабушка Светлана работает с лучшими модельными агентствами по всему миру. Так же после первой победы женщина получила титул «Мисс Трансконтиненталь Классик», в Атланте.

Раньше Светлана жила обычной жизнью в Одессе, растила дочь и помогала с воспитанием внука. Сейчас же она является руководителем салона красоты, где устраивает бесплатные акции по преображению пенсионерок, возвращая им веру в себя и помогая становиться еще красивее.

60 летняя Светлана Гасс носит титул самой красивой бабушки мира
Сексуальная бабушка даст фору 20 летним девчонкам
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От редакции

А на сколько выглядит ваша бабушка? Моложе своих лет?

Аноним, 18 июля 2020 01:43
НВР:
Да
Аноним, 18 июля 2020 18:42
НВР:
На 10 лет в свои 75
Аноним, 19 июля 2020 10:11
НВР:
Да.особенно красивее на лицо !
Аноним, 19 июля 2020 10:13
НВР:
И, таких,что выглядят моложе и гораздо красивее много !

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