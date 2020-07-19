60-летняя Светлана Гасс носит титул самой красивой бабушки мира

Раньше Светлана жила обычной жизнью в Одессе, растила дочь и помогала с воспитанием внука.

Многим и не снилось иметь такую внешность в 60 лет

60-летняя Светлана Гасс является обладателем титула самой красивой бабушки в мире и победителем конкурса Mrs Grandma Globe Universe, который проходил в Болгарии. Теперь уже знаменитая бабушка Светлана работает с лучшими модельными агентствами по всему миру. Так же после первой победы женщина получила титул «Мисс Трансконтиненталь Классик», в Атланте.

Раньше Светлана жила обычной жизнью в Одессе, растила дочь и помогала с воспитанием внука. Сейчас же она является руководителем салона красоты, где устраивает бесплатные акции по преображению пенсионерок, возвращая им веру в себя и помогая становиться еще красивее.