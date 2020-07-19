Как путинские 10 000 рублей и сухпайки помогают прокормить 4 детей, рассказала многодетная мать Татьяна Журавлева из Бердска

В семье четыре дочери: старшая закончила университет, младшая ходит в детский сад. У Татьяны — детский центр, который, конечно, сейчас стал приносить значительно меньший доход, а в начале самоизоляции так и вовсе был убыточным из-за закрытия.

Семья Журавлевых

У Татьяны Журавлевой — детский центр, который сейчас стал приносить значительно меньший доход. В начале самоизоляции так и вовсе был убыточным из-за закрытия. Муж занимается торговлей, его предприятие тоже переживает не лучшие времена. Татьяна рассказала о трудностях и победах «Курьер. Среда. Бердск».

Татьяна, в ярком, просторном домашнем платье, месит тесто и рассказывает, как она спасает в пандемию два хозяйства — бизнес и семью.

Слушая её, понимаешь, что семья — это что-то похожее на предприятие, и чем оно больше, тем важнее правильно построить систему и организовать время каждого.

Здесь генеральный директор — папа, потому что он несёт ответственность за семью. У папы больше всего болит голова о том, чтобы обеспечить материальную устойчивость предприятия, как сейчас, так и в перспективе.

Ближе к повседневным делам — мама. Это — исполнительный директор, который вместе с генеральным заботится о насущном хлебе и определяет направления текущей хозяйственной деятельности для «менеджеров» — подрастающих детей.

Дети научились чистить картошку

У Насти и четырнадцатилетней Алисы появилось больше свободного времени. Поэтому круг их обязанностей расширился и потребовалась более жесткая дисциплина.

— Когда началась самоизоляция, старшие девочки составили график для домашних дел: кто когда подметает, кто когда моет. Время назначили себе так, как им удобно — рассказывает Татьяна.

Татьяна признаёт положительные стороны — нет, не пандемии, конечно, но самоизоляции. Она рассказывает, что дети научились многим бытовым вещам, в том числе готовить больше блюд, правильно чистить картошку.

В семье ещё две дочери. Старшая, Марина, в этом году защитила диплом в университете и живет отдельно. Младшей Юле 6 лет. У неё есть обязанность убирать свои игрушки и делать несложные дела по дому. В структурной иерархии предприятия, она, наверное, менеджер по тимбилдингу. Всегда придумает, как вовлечь в игры и творчество маму, себя и сестёр.

В школе выдали богатый продуктовый набор

Предпринимательский дух не даёт этой семье сидеть сложа руки. Только одно дело — временные трудности у кого-то из членов семьи и совсем другое — глобальная проблема государства, которая вызвала резкое снижение дохода. Особенно это критично в многодетных семьях.

Татьяна рассказала, что когда президент Владимир Путин начал говорить о поддержке семей с детьми, в том числе многодетных семей, они стали задавать вопросы в школах — учителям, директору. Продуктовые наборы им выдали дважды. Приходили за наборами по графику, установленному для классов. Все обязательно приходили в масках, перчатках и соблюдали дистанцию.

— Эти продуктовые наборы, конечно, очень сильно помогли… У нас в школе № 4 были очень хорошие наборы, очень ответственно подошли к этому: крупы разных видов по несколько пачек, макароны, растительное масло, сливочное масло, какао, чай, сахар, мука, шоколадки, консервы, сгущенка, сухое молоко, рулетики…

— Дальше помогла поддержка — 10 000 рублей на каждого ребёнка до 16 лет. В мае я заполнила заявления на троих детей. Первого июня в 10 утра деньги уже лежали на счете. Никаких проблем не возникло.

Научились жить вместе

Учиться по интернету Насте понравилось больше, чем ходить в школу, оценки в этом году стали на порядок выше. Не возникло проблем с обучением через интернет и у Алисы.

Татьяна заметила, что это важно уметь уважать пространство другого человека и его мнение. До этого они в своей большой семье редко сталкивались все вместе в бытовых ситуациях. Сейчас они понимают, каково это жить такой большой семьей и не мешать друг другу.

— Нам несложно друг с другом общаться. Если раньше мы друг друга недопонимали, то теперь мы больше видимся, больше разговариваем, и, в то же время, у каждого есть возможность побыть наедине с собой.

Татьяна — член общественного совета Бердска. В пандемию она вызвалась быть волонтером по доставке продуктов людям, которые не могли сами выходить из дома. Дети ей в этом тоже помогали.

— Эта ситуация с пандемией показала, что мы не всегда можем знать наверняка, что с нами будет завтра. У детей должно быть понимание, что в любой ситуации нужно уметь жить — принимать решения, действовать. Ведь вырастая в тепличных условиях, они могут просто потеряться, если что-то случится… Этот опыт учит нас принимать обстоятельства, которые от нас не зависят и максимально продолжать развиваться, быть устойчивыми, — заключает Татьяна.

Моё временное голодание стало не напрасным, вскоре девочки позвали нас к столу. Крабовый салат с рисом и пироги — с мясом и картошкой — просто и вкусно. Татьяна рассказала, что пирожки всегда её выручают: это и вкусное блюдо и хватает, как правило, не на один день, что тоже важно в большой семье. Рецепт сегодняшних пирожков она мне пообещала дать.