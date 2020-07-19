«Врач мне сказала, что у них приказ, они не берут мазок, если температура ниже 37.5»: краткий обзор мнений на лечение COVID-19 в Бердске и России

Как лечат коронавирус в Бердске: коротко и ясно

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» уже собрала множество историй лечения: нет тестов, нет градусников, не приходят врачи, кормят плохо. Каждая из них – отдельный текст, отдельная трагедия, и вместе они дают ужасающую картину. Однако очень многое не поместилось на страницах сайта, множество коротких историй, как лечат, остались неуслышанными. Мы собрали все эти истории в одну статью, чтобы рассказать читателям, сколько же еще больных с неподтвержденными диагнозами вместе, сколько тех, кто лежал с температурой 38, не зная, придет ли к нему врач. Эти истории пишут не только бердчане, а жители других городов на нашем сайте.

— Неделю лечились дома, были выписаны терапевтом, как выздоровевшие, но через три дня после выписки пришел положительный результат, и следующие две недели провели в ковидном отделении. Все две недели измеряли температуру и всё, так как лечить было уже нечего. Хорошо ещё, что с первого мая бессимптомным разрешили домой уехать, под наблюдение 112. Неделю болели, 45 дней карантина. Вот как оперативно делают анализ. Чтоб победить эту эпидемию, мазок желательно за сутки проверять, а за две недели много чего может случиться. Не все же в лёгкой форме переносят, — рассказал читатель 16 июня.

— Несколько дней слабость, нехватка воздуха, температура 37,2, сделали КТ, воспаления легких нет, обнаружили фиброз, пульмонолог сказал, что я перенёс пневмонию на ногах, а вот когда, неясно. Взяли мазки, сказали, через 2 недели готовы будут. Назначили антибиотики и противовирусные. Берегите друг друга!!! – делится 20 июня другой читатель.

— Дочь в 2 года заболела, иногда были сопли, кашель, а потом 39 на выходных, побежала к врачу, она попросила дочь покашлять и сказала, что похоже на пневмонию, взяли кровь на анализ и через час анализ подтвердился. Лечили в детском отделении 21 день, но никто не сказал, что ещё года 2 нужно быть под наблюдением врача. Такая же история была и с моим папой, отлежал 21 день и все. На учёт не поставили. По полюсу ОМС лечат только одну болезнь в стационаре, если ещё есть сопутствующие, то это будут лечить в следующий раз, когда участковый направит или дома принимать таблетки, — говорит Наталья также 20 июня.

— Как дела в медицине? Расскажу вам как человек, столкнувшийся с, так сказать, вирусной пневмонией в декабре месяце у несовершеннолетнего. Известно, что эта пневмония не прослушивается. Врач пришла домой, послушала, выписала микстурки и чао какао. Я сам на следующий день в платной клинике сделал рентген на очень качественном рентген-аппарате — у ребёнка пневмония. Госпитализировали, десять дней антибиотиков, уколы и настало время делать контрольный рентген. Сделав его в детской больнице, получаешь на руки и показываешь его дедушке лет 70-80 который спрашивает: «А в каком месте была пневмония?» К чему это я? Да к тому, что рентген-аппарат в детской больнице это просто нечто из наследия СССР. Вот такая готовность к COVID-19, — заявляет родитель 19 июня.

— В моём круге общения есть одна жертва коронавируса. Есть переболевшая с астмой, болела тяжело, но вылечилась. Мне самой на днях сделали тест, сказали, через две недели будет результат. Сделала КТ, пневмонии нет. Одышка, несколько дней температура 37,2 (выше не поднималась), слабость, — рассказывает жительница Бердска 19 июня.

— У меня муж заболел в мае, резко подскочила температура до 38 и держалась 2 недели. Он заразился на работе в Новосибирске, в этой организации 5 человек заболело, однако не закрылось предприятие на карантин, и тем более не обрабатывалось. Мы его изолировали в Новосибирске в квартире. Ему взяли тест спустя две недели, неделю готовился, потом только, когда температура спала, антибиотики назначили. Его врачи Новосибирска лечили. Через пару дней как он заболел, у меня поднялась температура 37.5, потом у детей. Вызвала врача из ЦГБ, назначили противовирусные и от кашля сироп, если будет. Так плохо никогда не было, все болело, сил не было, вдобавок, как и у мужа на неделю пропало обоняние. Температура снизилась до 37. Врач мне тогда сказала, что у них приказ, они не берут мазок, если температура ниже 37.5. Так и проболели, кучу лекарств скушали с детьми. Сидели дома, три недели лечились. Слава богу, что врач детский из поликлиники была на связи, и можно было с ней проконсультироваться о лечении и дозировке препаратов, — рассказывает читательница 29 июня.

— Лежим на данный момент в COVID-19 центре на Попова, ситуация критическая. Нет ничего, нет лекарств, лечить нечем, персонала нет, девчонки пашут по 2-3 дня, падая просто на работе, сами с температурой, капельницы делать начинают то в 3 часа дня, то первые только в 5, потому что некому, девочки неопытные все, в вены попасть не могут. Сегодня на 12 часов дня не дали даже ещё таблетки на день. Завтрак приносят в 11, потому что некому, тараканы в отделении, в палатах, в тумбочках, мусор не выносится сутками, нет санитарок, пол мыли девочки из палат. Медсестра стирают свои одноразовые костюмы и одевают опять. Вот вам вся ситуация в отделении. Отдать должное заведующий и инфекционисту отделения, замечательно и грамотно действуют, сами страдая на работе, падая без сил, постоянно интересуются, заходят, но на жалобы только руками разводят. Здесь белья даже нет для пациентов, нет гепарина и антибиотика лидокаина тоже нет. Главный врач, у вас нет совести, отделение завалено, в реанимацию только и катают, — буквально кричит от ужаса ситуации бердчанка 30 июня.

— Моя история лечения очень короткая: ко мне просто никто не приехал из ЦГБ, несмотря на вызовы и заверения заведующего Крапивникова. Мне пришлось лечиться самостоятельно, — кратко передает мужчина 13 июля.

— Я дома лечусь, — рассказывает Елена из Бердска. – Очень важный момент, когда признаки коронавируса проявляются, ни в коем случае нельзя спать на спине, нужно спать минимум на боку, но лучше на животе. У меня осложнений не было именно потому, что не спала на спине. Спина во время коронавируса очень болит, и вроде как ляжешь на спину, и легче становится, а это плохо на самом деле, — делится своим опытом и советами по лечению женщина 16 июля.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» слышала много историй, но этого все еще недостаточно, чтобы сдвинуть медицину в Бердске с мертвой точки, чтобы продемонстрировать руководству больниц, отделений и министерства здравоохранения, что пустые речи о том, что все хорошо, ничего не значат. Если вам есть, о чем рассказать, если вы болеете или переболели коронавирусом или являетесь родственником или другом погибшего с диагнозом коронавирус, пишите в WhatsApp редакции по номеру 8-953-878-90-10 или звоните по номеру 8383-41-3-00-10, чтобы рассказать свою историю. Гласность – это наше оружие. Мы можем изменить что-то только вместе.