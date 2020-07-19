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1 млн и 520 тыс рублей выделили на приобретение масок, перчаток, антисептиков в школах и детских садах Бердска

15:56 19.07.2020, Алина Бурова Фото: pixabay
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С 1 сентября дети будут учиться с особыми мерами защиты. Постановлением Главного государственного санитарного врача России утверждены особые санитарно-эпидемиологические требования для школ в условиях коронавируса.

1 млн и 520 тыс рублей выделили на приобретение масок, перчаток, антисептиков в школах и детских садах Бердска
Обеспечит масками учеников власть Бердска

Насколько будут обеспечены школы и детские сады средствами индивидуальной защиты в новом учебном году в период пандемии рассказала на оперативном штабе вице-мэр Бердска по экономическому развитию и социальной политики Бердска Жанна Шурова.

— Через областной бюджет Новосибирской области на обеспечение бактерицидными лампами, средствами индивидуальной защиты к нам поступил 1 млн рублей. Все школы и детские сады будут обеспечены данными средствами. Потребности закрыли в полном объеме. Из средств местного бюджета также в муниципальные учреждения на приобретение дезсредтсв, масок, перчаток, термометров выделено 520 тыс. рублей в Бердске, — прокомментировала Жанна Сергеевна 17 июля.

Напомним, постановлением Главного государственного санитарного врача России утверждены особые санитарно-эпидемиологические требования для школ, детских садов и оздоровительных лагерей в условиях распространения коронавируса. Новые правила будут действовать до 1 января 2021 года.

О том, что думают об этом директора школ и детских садов Бердска и насколько данных средств хватит на всех учеников — читайте в ближайшее время.

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От редакции

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елена, 17 июля 2020 14:38
Мне не совсем понятно.Это,что?Дети будут учиться в перчатках и масках?
Аноним, 17 июля 2020 15:13
на обеспечение бактерицидными лампами, средствами индивидуальной защиты
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кашельлаврова.
Аноним, 19 июля 2020 11:44
НВР:
Очень хочется послушать руководителей школ о том, как они будут делить классы, чтобы было не больше 15 человек. Смогут ли учителя справиться с такой нагрузкой? Сумеют ли они составить расписание уроков, учитывая рекомендации роспотребнадзора?
Аноним, 19 июля 2020 15:13
А в детских садах тоже дети будут в масках и перчатках? В частных детских садах, которые сейчас продолжают работать даже родители заходят без масок и посреди лета болеет по полгруппы детей непонятно чем... И правды не узнаешь!

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