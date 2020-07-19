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В пудровом платье вышла замуж филолог Елена за электрика Илью 17 июля 2020 в Бердске. До свадьбы были вместе 8 лет

15:45 19.07.2020, Ольга Щенятская Фото: Ольга Щенятская
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Илья познакомился с будущей невестой, когда та училась в 9 классе. Оба жили в Казахстане. Он сделал ей предложение два года назад на свадьбе друзей. Молодые люди решили сами заработать на праздник. Пандемия заставила перекроить планы.

В пудровом платье вышла замуж филолог Елена за электрика Илью 17 июля 2020 в Бердске. До свадьбы были вместе 8 лет
Молодые люди готовились к этому дню два года

За закрытыми из-за пандемии дверями проходит церемония бракосочетания в бердском ЗАГСе. На улице молодых ждут родственники — родители и сестра жениха. Мама и папа Елены приехали на свадьбу единственной дочери из Казахстана.

Владимир гордится зятем, который отслужил в армии, закончил колледж и работает электриком в карьере. По словам тестя, Илья трудолюбив, заботлив и внимателен. А долгая история их знакомства помогла проверить чувства и скрепить сердца сильней.

Родители жениха во всем поддерживают сына. Они даже переехали вслед за ним из Казахстана в Новосибирскую область.

Наконец, вышли молодые. Невеста, в пудровом платье и туфлях в тон, выглядит нежной и воздушной. Жених в парадном костюме, взволнован.

— Мы познакомились в Интернете, сами мы из Казахстана. Я училась в школе в 9 классе, он учился в колледже. И с того времени мы начали встречаться, переписываться. И у нас, можно сказать, все отношения прошли на расстоянии. Дальше Илья переехал в Россию, а я уже заканчивала учебу, — рассказывает Елена.

Она закончила школу и поступила в Алтайский государственный университет, жила в Барнауле. Виделись по выходным. Потом Илья пошел в армию. Сначала служил в Екатеринбурге, затем — в Симферополе. Год они вообще не виделись. Когда Елена закончила вуз, они, наконец, вместе перебрались в Бердск. У друзей на свадьбе в 2018 году Илья сделал ей предложение.

— Мы решили сами накопить на свадьбу, все сами сделать, без помощи родителей. Вот, получается, в двадцатом году через два года поженились. Планировалась пышная свадьба, но, в связи с коронавирусом, решили сделать просто регистрацию с близкими.
Молодожены сначала огорчились, но потом решили, что накопленные деньги могут использовать для покупки жилья.

В пудровом платье вышла замуж филолог Елена за электрика Илью 17 июля 2020 в Бердске. До свадьбы были вместе 8 лет
Обе семьи радуются за своих детей
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От редакции

Сколько лет нужно встречаться, перед тем как пожениться?

Невеста в розовом, 17 июля 2020 23:23
И в чем новость? Зачем нам, жителям Бердска это знать? Событие городского масштаба? Больше ничего интересного в городе не произошло? Каждый день кто-то женится. Или не у всех есть пудровое платье?
Аноним, 18 июля 2020 07:50
Может секрет в слиянии профессий,ну в смысле Филолог-Электрик,или в том как пандемия помогла жильем обзавестись?!!!В любом варианте Счастья и Любви!!!
Кумушай Иманкулова, 19 июля 2020 13:47
Нельзя ли просто пожелать им счастья,будьте добрее
Аноним, 18 июля 2020 13:57
НВР:
Единого рецепта нет, одного года вполне достаточно
Аноним, 18 июля 2020 14:14
НВР:
По-разному. У кого -как сложится. Кому-то достаточно через месяц после знакомства. Есть такая пара, которая поделилась спустя месяц после знакомства, а прожили вместе почти 40 лет.
Эдуард, 18 июля 2020 14:18
Эта история - хороший пример для молодежи, как строить отношения для основания семьи и где брать деньги на свадьбу. А сенсаций и сообщений о разных ЧП нам и так хватает, важнее другое - семья и поэтому надо грамотно подходить к ее созданию.
Аноним, 18 июля 2020 14:47
Рада за вас, ребята! Пусть у вас все будет хорошо
Аноним, 18 июля 2020 16:34
НВР:
кто как
Анна автоледи, 18 июля 2020 18:36
Какое красивое платье!
Людмила, 18 июля 2020 19:37
На новость "наткнулась" случайно, но с огромным удовольствием прочитала человеческую новость о человеческом счастье! Желаю вечной любви этой чудесной паре!
Аноним, 19 июля 2020 01:39
Просто поздравляю! Красивая пара!
Аноним, 19 июля 2020 02:50
НВР:
Это лотарея,не угадаешь.Можно и с первого взгляда влюбится,женится и счастливо прожить всю жизнь.А может наоборот,встречались несколько лет и через месяц развелись.Мы до заключения брака встречались два года и вот живём 35 лет ,воспитали двух сыновей,сейчас внуки.Не о чем не жалеем.Счасья и любви молодой семье
Аноним, 19 июля 2020 03:19
НВР:
2года
Аноним, 19 июля 2020 03:27
НВР:
6 лет
Аноним, 19 июля 2020 13:06
НВР:
Считаю, что не меньше 2 года
Юша Алексей, 19 июля 2020 13:09
не понимаю злые коментарии к этой статье.лично я счастлив в браке и с интересом читаю такие статьи.искренне рад за молодых.спасибо редакции за такие статьи.а злобные комментарии пишут злые люди.злоба вырывается из них и это причина которая укоротит им жизнь.Счастья молодым!
Аноним, 19 июля 2020 13:24
НВР:
Год
Кэти, 19 июля 2020 13:30
Поздравления из Харькова!!! Взаимопонимания и гармонии в семье!
Кумушай Иманкулова, 19 июля 2020 13:49
Нельзя ли просто пожелать им счастья,будьте добрее
Аноним, 19 июля 2020 15:54
НВР:
1 год

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