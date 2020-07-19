В пудровом платье вышла замуж филолог Елена за электрика Илью 17 июля 2020 в Бердске. До свадьбы были вместе 8 лет

За закрытыми из-за пандемии дверями проходит церемония бракосочетания в бердском ЗАГСе. На улице молодых ждут родственники — родители и сестра жениха. Мама и папа Елены приехали на свадьбу единственной дочери из Казахстана.
Владимир гордится зятем, который отслужил в армии, закончил колледж и работает электриком в карьере. По словам тестя, Илья трудолюбив, заботлив и внимателен. А долгая история их знакомства помогла проверить чувства и скрепить сердца сильней.
Родители жениха во всем поддерживают сына. Они даже переехали вслед за ним из Казахстана в Новосибирскую область.
Наконец, вышли молодые. Невеста, в пудровом платье и туфлях в тон, выглядит нежной и воздушной. Жених в парадном костюме, взволнован.
— Мы познакомились в Интернете, сами мы из Казахстана. Я училась в школе в 9 классе, он учился в колледже. И с того времени мы начали встречаться, переписываться. И у нас, можно сказать, все отношения прошли на расстоянии. Дальше Илья переехал в Россию, а я уже заканчивала учебу, — рассказывает Елена.
Она закончила школу и поступила в Алтайский государственный университет, жила в Барнауле. Виделись по выходным. Потом Илья пошел в армию. Сначала служил в Екатеринбурге, затем — в Симферополе. Год они вообще не виделись. Когда Елена закончила вуз, они, наконец, вместе перебрались в Бердск. У друзей на свадьбе в 2018 году Илья сделал ей предложение.
— Мы решили сами накопить на свадьбу, все сами сделать, без помощи родителей. Вот, получается, в двадцатом году через два года поженились. Планировалась пышная свадьба, но, в связи с коронавирусом, решили сделать просто регистрацию с близкими.
Молодожены сначала огорчились, но потом решили, что накопленные деньги могут использовать для покупки жилья.
Единого рецепта нет, одного года вполне достаточно
По-разному. У кого -как сложится. Кому-то достаточно через месяц после знакомства. Есть такая пара, которая поделилась спустя месяц после знакомства, а прожили вместе почти 40 лет.
кто как
Это лотарея,не угадаешь.Можно и с первого взгляда влюбится,женится и счастливо прожить всю жизнь.А может наоборот,встречались несколько лет и через месяц развелись.Мы до заключения брака встречались два года и вот живём 35 лет ,воспитали двух сыновей,сейчас внуки.Не о чем не жалеем.Счасья и любви молодой семье
2года
6 лет
Считаю, что не меньше 2 года
Год
1 год