19.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Выплату в 10 000 рублей не получит 16-летний ребенку в Бердске: прокурор не нашел нарушений в действиях ПФР

16:15 19.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
5 0

Пришли результаты прокурорской проверки по делу о Маргарите и пособии от Путин: 16 лет ее дочери исполнилось раньше 11 мая, а значит, на деньги от президента она рассчитывать не может.

Выплату в 10 000 рублей не получит 16 летний ребенку в Бердске: прокурор не нашел нарушений в действиях ПФР
Не выплатят 10 000 16-летним: прокуратура Бердска не нашла нарушений в работе ПФР
Сюжет: Все пособия Путина
Выплату в 10 000 рублей не получит 16 летний ребенку в Бердске: прокурор не нашел нарушений в действиях ПФР

Выплату в 10 000 рублей не получит 16-летний ребенку в Бердске: прокурор не нашел нарушений в действиях ПФРПочему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причиныЕщё 212 новостей

Прокуратурой Бердска была проведена прокурорская проверка по факту публикации от 26 мая о Маргарите и невыплате 10 000 рублей ее 16-летней дочери. 9 июля редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила запрос о результатах прокурорской проверки, ответ на который пришел 17 июля.

— Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 №317 внесены изменения в Указ Президента Российской Федерации от 07 апреля 2020 №249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Эти изменения вступили в законную силу с 11 мая. Правовой акт предусматривает единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года).

Проверкой установлено, что управление Пенсионного Фонда Российской Федерации правомерно отказало жительнице города в выплате вышеназванного пособия на ее дочь, пocкольку она на момент вступления в силу Указа Президента РФ от 11 мая 2020 №317 достигла шестнадцатилетнего возраста, — сообщил прокурор Бердска Роман Сивак.

По результатам проверки не было установлено оснований для прокурорского реагирования. Нарушений в работе ПФР не выявлено, и, как оказалось, дочь Маргариты не подходит для выплаты по возрасту: 16 лет ей исполнилось раньше, чем 11 мая, а значит, на деньги от президента она рассчитывать не может.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

16-летним нужны выплаты?

Аноним, 19 июля 2020 16:22
Есть закон и он действует А мама пусть засунет свои хотелки куда подальше и идет вместе с папой работать
Аноним, 19 июля 2020 18:15
Пусть идут и работают взрослые лоботрясы, которые толпой повалили в Центр занятости, ради получения пособия. Что-то ни один им не сказал идти и искать работу.
Маргарита, 19 июля 2020 18:15
Вы случайно не из П.Ф.Р?
Аноним, 19 июля 2020 18:17
Детям эти выплаты очень нужны. К школе одеть, обуть, тетрадей купить.
Маргарита, 19 июля 2020 18:19
Засунь себе"хотелку" я ни одна которой отказали!нас много!и любая скажет,что это неправильно,делить детей на до и после:открой личико"Аноним"-"

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Расчлененный труп в пакете нашли на набережной. Убитый 4 года был в розыске
18:41 19-07-2020
Расчлененный труп в пакете нашли на набережной. Убитый 4 года был в розыске
БердскНашли неизвестную свалку в правилах землепользования Бердска: Активисты зовут народ задать по ней вопросы на публичных слушаниях 20 июля
17:57 19-07-2020
Нашли неизвестную свалку в правилах землепользования Бердска: Активисты зовут народ задать по ней вопросы на публичных слушаниях 20 июля
«Фургалу свободу!»: Акция в поддержку арестованного губернатора прошла в центре Новосибирске
17:07 19-07-2020
«Фургалу свободу!»: Акция в поддержку арестованного губернатора прошла в центре Новосибирске
Выпал из окна на 4 этаже полуторагодовалый мальчик в Новосибирске. И остался жив
16:54 19-07-2020
Выпал из окна на 4 этаже полуторагодовалый мальчик в Новосибирске. И остался жив
"Мы не второсортные": против "мужской конституции" и Лукашенко объединились женщины-кандидаты
16:43 19-07-2020
Труп  женщины в чемодане нашли в лесу  у железнодорожной станции 1
16:28 19-07-2020
Труп  женщины в чемодане нашли в лесу  у железнодорожной станции
Бердск"Все это - благодаря интересу жителей Бердска": волонтер Вадим Назимов развозит помощь малоимущим и инвалидам в период COVID-19
16:23 19-07-2020
Бердск«Врач мне сказала, что у них приказ, они не берут мазок, если температура ниже 37.5»: краткий обзор мнений на лечение COVID-19 в Бердске и России 1
16:21 19-07-2020
«Врач мне сказала, что у них приказ, они не берут мазок, если температура ниже 37.5»: краткий обзор мнений на лечение COVID-19 в Бердске и России
БердскВыплату в 10 000 рублей не получит 16-летний ребенку в Бердске: прокурор не нашел нарушений в действиях ПФР 5
16:15 19-07-2020
Выплату в 10 000 рублей не получит 16-летний ребенку в Бердске: прокурор не нашел нарушений в действиях ПФР
БердскВыявили коронавирус у 6109 пациентов за сутки на 19 июля в России. Это минимальный прирост с 29 апреля
16:14 19-07-2020
Выявили коронавирус у 6109 пациентов за сутки на 19 июля в России. Это минимальный прирост с 29 апреля