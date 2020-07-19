Выплату в 10 000 рублей не получит 16-летний ребенку в Бердске: прокурор не нашел нарушений в действиях ПФР

Пришли результаты прокурорской проверки по делу о Маргарите и пособии от Путин: 16 лет ее дочери исполнилось раньше 11 мая, а значит, на деньги от президента она рассчитывать не может.

Не выплатят 10 000 16-летним: прокуратура Бердска не нашла нарушений в работе ПФР

Прокуратурой Бердска была проведена прокурорская проверка по факту публикации от 26 мая о Маргарите и невыплате 10 000 рублей ее 16-летней дочери. 9 июля редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила запрос о результатах прокурорской проверки, ответ на который пришел 17 июля.

— Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 №317 внесены изменения в Указ Президента Российской Федерации от 07 апреля 2020 №249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Эти изменения вступили в законную силу с 11 мая. Правовой акт предусматривает единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года).

Проверкой установлено, что управление Пенсионного Фонда Российской Федерации правомерно отказало жительнице города в выплате вышеназванного пособия на ее дочь, пocкольку она на момент вступления в силу Указа Президента РФ от 11 мая 2020 №317 достигла шестнадцатилетнего возраста, — сообщил прокурор Бердска Роман Сивак.

По результатам проверки не было установлено оснований для прокурорского реагирования. Нарушений в работе ПФР не выявлено, и, как оказалось, дочь Маргариты не подходит для выплаты по возрасту: 16 лет ей исполнилось раньше, чем 11 мая, а значит, на деньги от президента она рассчитывать не может.