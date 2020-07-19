Чем привлечет туристов Новосибирская область? Что интересно для них в Бердске?

Живописные базы отдыха и условия для проведения соревнований по парусному спорту Обского моря

Туристический потенциал Новосибирской области представлен на федеральном уровне – минэкономразвития региона направлены предложения по развитию туриндустрии, которые могут лечь в основу национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», разрабатываемого в РФ. В числе перспективных направлений туристической отрасли региона санаторно-курортный туризм – в этой сфере будут работать организации, предлагающие уникальные оздоровительные факторы, такие как лечебные грязи и глины, рапу, минеральные воды, спа-зоны и многое другое, сообщает сайт правительства.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников 17 июля на пресс-конференции рассказал о развитии и продвижении внутреннего туризма в Новосибирской области. В частности, он подчеркнул, что в настоящее время около 100 санаториев и баз отдыха Новосибирской области готовы принять гостей после снятия ограничений по коронавирусу.

«Развитие внутреннего туризма Новосибирской области является одним из приоритетных направлений экономики региона. В 2019 году налоговая отдача отрасли составила 2,8 млрд рублей, что в 2,5 раза больше показателей 2018 года. Объем оказанных туристических услуг на территории Новосибирской области в 2019 году достиг свыше 9,6 млрд рублей. Эти показатели говорят о том, что отрасль активно развивается. Крупнейшими сегментами отрасли в Новосибирской области являются туристские, санаторно-оздоровительные услуги, медицинский туризм», – подчеркнул Лев Решетников.

Министр отметил, что сложившаяся ситуация, конечно, внесла свои коррективы в работу туристического направления. Однако при этом пауза, связанная со сложившейся ситуацией, позволила рассмотреть новые возможности для отрасли, в том числе, в интернет-пространстве. В 2020 году продолжается продвижение туристического потенциала Новосибирской области, в том числе через мобильное приложение «Новосибирская область», туристический портал региона, в социальных сетях.

Современный туристический потенциал Новосибирской области включает 407 туристических фирм, 64 хостела, 22 гостиницы, 23 санаторно-курортные организации, 76 баз отдыха. В сфере медицинского туризма драйверами отрасли в Новосибирской области являются такие учреждения, как НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина, микрохирургия глаза им академика С.Н. Федорова, ННИИТО им. Л.Я. Цивьяна и др. Все эти учреждения обладают современной базой оборудования, располагают инновационными технологиями и имеют лучшие команды врачей.

В сфере оздоровительного туризма работают санаторно-курортные организации, предлагающие уникальные лечебные факторы, такие как лечебные грязи и глины, рапу, минеральные воды, спа-зоны, многопрофильное лечение и комплексы профилактических процедур.

В числе наиболее интересных туристских достопримечательностей региона Абрашинский карьер, расположенный недалеко от Ордынского района и располагающий базой отдыха, условиями для ловли форели и дайвинга, доступный в любое время года водопад Бучило в Искитимском районе, пляжные зоны, живописные базы отдыха и условия для проведения соревнований по парусному спорту Обского моря (возможно, это о Бердске — редакция), памятник природы областного значения Бердские скалы в Искитимском районе, Караканский бор, располагающийся вдоль моря на территории трех районов.

Лев Решетников акцентировал внимание на важности имиджевого продвижения туристического потенциала региона. Министерством экономического развития разрабатывается система туристской навигации по всей Новосибирской области, в том числе на английском и китайском языках, которая позволит позиционировать регион как туристический центр Сибири.