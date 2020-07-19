Пожаловались Генпрокурору на власть за мусорную свалку под носом у города активисты Бердска. И готовят акции протеста

Активисты Бердска, противники открытия мусорной свалки у бердского кладбища в Искитимском районе, написали жалобу на действия региональных властей генеральному прокурору РФ.
Кроме того, уже распечатали и подготовили к раздаче всем желающим наклейки на автомобили с лозунгом «Бердск против мусорного полигона». Общественники организуют их раздачу и сбор подписей.
— Сегодня наши активисты забирают баннеры для пикетов. Готовились их провести в Новосибирске, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 18 июля бердская активистка Наталья Слесарева.
Кроме того, противники свалки подали заявление в полицию о незаконном проведении публичных слушаний по землепользованию, запланированных на 20 июля и «объявленных ранее властью Бердска».
-В противном случае, пикет! — заверила Слесарева.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», наклейки на авто печатают на пожертвования народного фонда борьбы с полигоном ТКО.
На публичных слушаниях в понедельник, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», собираются рассматривать правила землепользования и застройки Бердска. Вопрос новой свалки не стоит в повестке, так как он относится к полномочиям соседнего Искитимского района, заявлял «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления градостроительства бердской мэрии Дмитрий Есиков.
Просто заявления от количества жителей - не более того.
Граждане общества! Люди - Человеки ! Законы написаны ради вас - вами же и для вас!
Жителей Бердска там более 100 тысяч человек - а заявлений хватит и 10 тысяч! Да даже если не 10 не 1 тысяча, а просто 100 человек - потребуют соблюдения своего права на жизнь - придут к своим нанятым менеджерам (которых почему то именуют не по факту "власти") - в кабинет - кто посмеет против что то сказать?
К сати коронавирус - и статья 236 УК РФ - газы и дым - это как раз "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил ... создавшее угрозу наступления таких последствий, -" и точка.
Газы - дым от свалки - поражают и сердечно - сосудистую систему и легкие. А затем вам и коронавирус- раз и все!
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/07/18/583224-pozhalovalis-genprokuroru-na-vlast-za-musornuyu-svalku-pod-nosom-u-goroda-aktivisty-berdska-i-gotovyat-akcii-protesta
Так в Бердске ничего не строится.
Прокурор не найдет нарушений.
Всё продумано заранее.
Почетный. 5:0
Свалка и бабло.
По другому ни разу не было в этом городе.