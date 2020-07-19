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Видео набора высоты самолетами над будущим мусорным полигоном около кладбища с аэродрома «Бердск-Центральный». Смотрите

16:00 19.07.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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18 июля 2020 года. Около 11.30. На видео видно, что самолеты после взлета и пролета над бердскими могилами только над будущей свалкой начинают набор высоты.

Видео набора высоты самолетами над будущим мусорным полигоном около кладбища с аэродрома Бердск Центральный. Смотрите
Самолеты над свалкой
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Видео набора высоты самолетами над будущим мусорным полигоном около кладбища с аэродрома Бердск Центральный. Смотрите

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18 июля 2020 года. Около 11.30. На видео видно, что самолеты после взлета и пролета над бердскими могилами только над будущей свалкой начинают набор высоты.
А работы, во всяком случае геодезические, ведутся на полигоне и сегодня, в субботу 18 июля 2020 года.

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От редакции

Помешают самолеты птицам на свалке?

Raven, 18 июля 2020 13:47
НВР:
да, помешают
Аноним, 18 июля 2020 19:27
НВР:
Ну если только бомбить свалку будут.
А лучше офис на Комсомольской высокоточечным.
Аноним, 18 июля 2020 19:55
Этож сколько надо иметь ненависти к народу,чтобы пойти на такое преступление прлтив горожан Неужели не боится людских проклятий вместе со своим семейством
Аноним, 18 июля 2020 20:11
Уже тысячу раз прокляли, чего еще боятся.
Гусь свинье не товарищъ, только заметили что ли.
Аноним, 18 июля 2020 22:27
А он между тем слушает и хорошо кушает.(из басни)
Аноним, 18 июля 2020 22:28
Почетный в приметы не верит, а если что не так - в церкви отмолят.
Adeli, 19 июля 2020 02:19
Сколько было гневных пасквилей в том числе и в КСБ о том, что "самолёты пугают" людей, детей, летают не там и вообще летают. Все понаехавшие могут теперь радоваться - свалка решила их главную проблему - выгнала самолёты из города. Пока они ещё летают, но с открытием помойки аэродром в этом городе исчезнет -это факт. Есои бы пришлые не винили во всех грехах аэродром, а наоборот, приучали детей к авиакультуре, то это был бы ещё один жирный плюс в карму города
Вот ей можно писать, 19 июля 2020 09:29
С сайта Заксобрания НСО
Диденко Ирина Валериевна
Избирательное объединение:
КПРФ (22 округ)
Комитет:
По бюджетной, финансово-экономической политике и собственности
Должность в комитете:
Заместитель председателя комитета
Состоит в комиссиях:
Комиссия по наказам избирателей - заместитель председателя комиссии
E-mail общественной приёмной:
2253679@gmail.com
Она ещё и мастер вертолётного спорта.
А это как?, 19 июля 2020 09:59
В целях развития авиационных видов спорта, расширения направлений по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию молодежи в апреле 2019 года создан Новосибирский учебный авиационный центр ДОСААФ России. На аэродроме ДОСААФ в Бердске к полетам готовы 32 воздушных судна – два самолета и 30 планеров. В настоящее время Новосибирский учебный авиационный центр ДОСААФ России проводит наземную подготовку к полетам на планерах L-13 «Бланик» с 43 кадетами воспитанниками Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Новосибирской области «Сибирский авиационный кадетский корпус им. А.И. Покрышкина (школа-интернат)».

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