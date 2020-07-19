«Все это — благодаря интересу жителей Бердска»: волонтер Вадим Назимов развозит помощь малоимущим и инвалидам в период COVID-19

Волонтер Вадим Назимов безвозмездно помогает малоимущим

Начиная с мая, когда коронавирус уже достаточно сильно ударил по кошелькам россиян и жителей Бердска в том числе, Вадим Назимов принял решение стать волонтерам и развозить продуктовые наборы малоимущим семьям. С тех пор ничего не изменилось: ни состав набора, ни желание помочь. Эта система помощи основана на взаимодействии четырех инстанций: неравнодушные жители Бердска присылают пожертвования в редакцию «Курьер. Среда. Бердск», которая передает эти деньги Вадиму Икрамовичу. Благотворительная организация «Наш город» передает ему адреса, ИП Щербаков, заведующий оптовым складом продуктов, собирает продуктовые наборы, в результате чего Вадим Назимов имеет возможность доставлять посылки тем, у кого нет средств, чтобы купить себе еды.

— Удивительно, но почему-то мне, по моему телефону, почти никто не звонит с просьбами о помощи, поэтому я очень благодарен, что у нас получилось сотрудничать с «Наш город». Всего за эти 2,5 месяца я доставил продуктовые наборы 80-90 людям, из них 51 человек получил посылку со средств, собранных читателями «Курьер. Среда», остальные — через пожертвования в «Наш город». В мае очень много собиралось средств, даже не сосчитать, сколько я наборов передал. За июнь было порядка 12 наборов, а за июль пока всего 5. Я жду, пока набирается денег на 6 посылок, а затем уже еду и отдаю. Стараюсь успеть за один раз, потому что времени не так-то много, — рассказывает волонтер.

Фотография с благополучателями

В продуктовый набор обязательно входит рис, гречка, масло растительное и сливочное, сахар, рыбные и мясные консервы и сладкое: сгущенка, пряники, чай и кофе. Всего продукты закупаются в среднем на 1 000 рублей. Их передают через порог — в квартиру Назимов никогда не заходит. Общение также получается коротким — «Меня зовут Вадим Назимов, это продуктовый набор от редакции «Курьер. Среда. Бердск» и слова благодарности в ответ. Иногда в знак признательности дают шоколадки, но их Вадим Назимов никогда не забирает — раздает другим.

— Благотворительность — это оценка внутреннего морального состояния, это ответ на вопрос о том. что ты лично готов сделать для людей. Я не беру денег за бензин и мое личное время — я чувствую. что это было бы неправильно, и для меня подвести доверие Галины Владимировны (главред «Курьер. Среда. Бердск» — прим. ред) и жителей Бердска было бы как переступить через себя. Я рад, я горд, это действительно классно, что я привожу продукты именно тем, кто в этом нуждается. Два раза у меня закрадывалось сомнение, точно ли мы помогли тем, кому надо, но я им не судья, пусть останется на их совести. Остальные… Что можно сказать? Это нуждающиеся люди, они живут бедно, им всем не до жиру. Я помогал не только пенсионерам, но и относительно молодым людям — до 45 лет — потерявшим работу. Я понимаю, что сами-то они как-то выживут, и они понимают, что выживут, но у них дети, им нужно кормить детей. Это важно, им действительно нужна помощь.

Фотография с глухими

Самым запоминающимся, вызывавшим бурю эмоций были встречи с глухими. Я был искренне удивлен, что они не глухо-немые, а глухие, они могут говорить, они прекрасно говорят! Именно от них чувствуешь какой-то заряд эмоций, ощущений, чувствуешь, что все это не зря, что нужно продолжать.