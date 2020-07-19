Как и кто получит новую выплату в 21 тыс. рублей от Путина с 15 июля 2020 в России

Речь идет о торговле, большинстве услуг, общественном питании, индустрии красоты, спорте и туризме

Новые выплаты из госбюджета начнут выделять россиянам 15 июля. Эти деньги призваны поддержать российских предпринимателей в период эпидемии. Первая выплата, объем которой составляет 15 тыс. рублей, является субсидией, которую бизнесмен сможет потратить на работу по дезинфекции помещения и профилактику заражения коронавирусом на рабочих местах, пишет ЭС.

Эти деньги предназначены бизнесу, работа которого основывается на взаимодействии людей. Речь идет о торговле, большинстве услуг, общественном питании, индустрии красоты, спорте и туризме.

Размер второй выплаты будет зависеть от количества сотрудников у предпринимателя. На каждого человека в штате бизнесмен будет получать 6,5 тыс. рублей. В случае отсутствия работников предприниматель получит только первую выплату.

Чтобы получить новые выплаты от государства, россиянин-заявитель должен соответствовать ряду условий. Так, субсидии предоставляются только представителям малого и среднего бизнеса. При этом у юридического лица, на имя которого подается заявление о выплатах, не должно быть задолженностей по налогам и другим сборам на сумму более 3 тыс. рублей. Также юрлицо не должно находиться в процессе банкротства и ликвидации – это покажет, что компания работает нормально и выполняет законные обязательства перед государством.

Узнать, положены ли субсидии вашей компании, можно на официальных ресурсах Федеральной налоговой службы (ссылка). Там же можно подать электронное заявление. С 15 июля налоговые органы РФ принимают заявления и в бумажном виде.

Предоставление новых субсидий будет продолжаться до 15 августа. Выплаты стали частью масштабных мер поддержки российского бизнеса в сложных условиях на фоне эпидемии коронавируса. Ранее в кабмине заявили об отсрочке выплат процентов по льготным кредитам для компаний, работающих в сельском хозяйстве – на эти цели из бюджета России выделено 10 млрд рублей на два года.