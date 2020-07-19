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Губернатор, помоги: протестующие против нового полигона ТКО требуют от Травникова услышать обыкновенных жителей Бердска

22:55 19.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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По мнению дачников из СНТ «Марьин лог», соседство с мусорной свалкой — «плодить уродов, моральных и физических». И у людей есть сомнения: чиновники и богатые вопрос уже решили без учета мнения бердчан. Смотрите видео.

Губернатор, помоги: протестующие против нового полигона ТКО требуют от Травникова услышать обыкновенных жителей Бердска
Пикет против полигона прошел в Бердске 18 июля
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Губернатор, помоги: протестующие против нового полигона ТКО требуют от Травникова услышать обыкновенных жителей Бердска

Губернатор, помоги: протестующие против нового полигона ТКО требуют от Травникова услышать обыкновенных жителей БердскаПо рейтингу «Медиалогии» выбирает мэр Бердска допускаемые на рабочие группы по свалке около кладбища СМИЕщё 82 новостей

В одиночные пикеты в субботу, 18 июля, встали дачники СНТ «Марьин лог» в Бердске. Они протестуют против строительства мусорной свалки по соседству. Несмотря на то, что полигон ТКО территориально будет располагаться в Искитимском районе, расстояние до него от дач составит менее 900 метров. Это посчитал председатель СНТ Вячеслав Конов.

На субботнюю акцию вышли около 20 человек. По словам организатора Светланы Рябоконь, бердской активистки, не стали собирать больше в связи с ограничительными мерами в коронавирус. Хотя Конов всем пикетчикам раздал медицинские маски, антисептики и салфетки. Людей с плакатами расставили на безопасном расстоянии — не ближе 1,5 метра, как того требуют санитарные правила. Протестующие заявили «Курьер. Среда. Бердск», что они соблюдают закон и не дают повода для претензий со стороны полицейских в период запрета на массовые мероприятия.

Конов обратился ко всем неравнодушным гражданам:

— Я категорически против того, чтобы в 900 метрах от нашего общества появился полигон для отходов — промышленных и бытовых… Если вы не хотите, чтобы у нас плодились моральные и физические уроды от этой гадости, присоединяйтесь. А наши люди выражают одиночными пикетами свое мнение, свое отношение к попыткам разместить здесь свалку. Я их поддерживаю, солидарен с ними…

Вместе с тем, председатель «Марьиного лога» полагает, что представители власти и «богатые» заинтересованы в открытии мусорного полигона и «задавят любой вопрос, решат в свою пользу».
— Мое желание, чтобы никакой свалки здесь не было, — высказался Вячеслав Конов.

Автор видео Анастасия Солодкова

Его поддержали жители «Марьиного лога», многие из которых круглый год живут на даче. В субботу они держали плакаты с лозунгами «Губернатор, помоги», «Бердск не помойка», «Не хотим дышать мусором», «Бердск против свалки», «Спасите здоровье наших детей», «Марьин лог» не помойка».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в тот же день дачники из «Марьиного лога» провели автоакцию по наклейке на машины лозунга «Бердск против мусорного полигона». Выстроившись в колонну, автомобилисты хором просигналили в знак протеста.

Губернатор, помоги: протестующие против нового полигона ТКО требуют от Травникова услышать обыкновенных жителей Бердска

Губернатор, помоги: протестующие против нового полигона ТКО требуют от Травникова услышать обыкновенных жителей Бердска

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От редакции

Что скажет губернатор?

Covid-19, 18 июля 2020 17:13
У чиновников вопрос конечно же решен. Также, как и заранее решена была судьба поправок в Конституцию России, а мнение россиян на этот счет было превращено в подобие фантика от конфетки.
Аноним, 18 июля 2020 17:15
Напишите историю о том откуда произошло название Марьин лог.
Аноним, 18 июля 2020 17:20
Толстосумы задавят этот вопрос.
Аноним, 18 июля 2020 17:22
Люди переехали подальше от города, а оказались в эпицентре помойки.
Эрвин, 18 июля 2020 18:00
Свалка все равно будет, это не Шиес и бердчане не поморы( поморы всё таки свободные люди и всегда ими были) Мне очень жаль, что с легкой руки почетных граждан, по сути курортный городок, превратится в свалку. Будьте уверены что мусор повезут и с Новосиба.Воду отравят так как как раз воды пойдут по раздольной к водозабору.Хороший был городок, зеленый. Но всё решают бабки. И у жителей их нет. Кроме почетных. Дорогая администрация, почетные, министры, однажды вы поймете что деньги нельзя жрать, ими нельзя дышать и их нельзя пить. Главное чтобы поздно не было.
Аноним, 18 июля 2020 18:35
Золотые слоаа
Аноним, 18 июля 2020 18:39
Все деньги у почетного и все пляшут вокруг него.
Аноним, 18 июля 2020 22:29
Да нет у него денег. В выстки у "Астора" заложился, а ко купит. "А король-то голый"
Дмитрий ПС, 19 июля 2020 11:44
"Но все решают бабки" - это точно! Пока на деревне (ежели без крепости) свободные люди жили вместе - держались друг за друга, зная - врозь - гарантирована гибель, смерть.
Город - это деньги! У кого они есть - может их сменять на что угодно! У кого они есть - может - легко - переехать, сменить место жительства - за деньги ему все принесут, сделают накормят, оденут (идиотизм какой то рабский). У кого есть деньги - плевать, что производство социальных благ (которые он обменял на деньги) - результат, отравления почв, воды, воздуха, рабства детей (читай историю промышленности Евразии XIX в - сахар! белую муку! мог купить любой нищий!! - ГОРОД! Сперва свои-своих же мордовали на фабриках - мерли в 40 лет. Сегодня транснациональные корпорации - страны "третьего мира" - мрут с голоду чтобы мы - по дешевке -покупали результаты их труда - те же сыр-, молочн-, мясо-, рыбные -продукты, фабрикаты и пр.)

Деревня бы отстояла СВОЮ ЗЕМЛЮ - деревня ОТ ЗЕМЛИ КОРМИТСЯ, а не в магазине еду за денги покупает.
Отравление земли, воздуха, воды - для селянина - СМЕРТЬ! А горожане? У кого есть деньги - плевать на соседей - он переедет - а другие - пускай перемрут от рака, инсультов, генетических мутаций белка. Пусть дышат выхлопами, дымом от бань. Динамика - роста болезней сегодня такова - что дети - умрут раньше родителей - внуки - раньше бабушек!
Аноним, 19 июля 2020 12:11
" Дмитрий ПС, 19 июля 2020 11:44
"Но все решают бабки" - это точно! Пока на деревне (ежели без крепости) свободные люди жили вместе - держались друг за друга, зная - врозь - гарантирована гибель, смерть."

Вы сами сказали, что вместе мы сила? Община это сила? Именно община была сто лет назад у славян на земле залогом и гарантией выживания! Значит давай те объединимся в не политические славянские общины и сможем в них скидываться деньгами и взаимопомощью, это единственный способ выжить проверенный тысячелетиями жизни наших предков славян!
Аноним, 19 июля 2020 21:47
Я бы не стала покупать в этих домах возле Астора
Они как то странно построены
Такие высокие , а стены кирпич + Сибит
Экономный наш почётный !
Я бы такое не купила точно ...
Сибиряк, 18 июля 2020 18:36
Молодцы!!! Так держать бердчане!!!
Stratus, 18 июля 2020 22:13
А почему тогда у этого председателя на территории его снт помойка вся горой мусора завалена и он на своей территории не соблюдает порядка??? Все какими-то отходами загажено, ничего не убирается!!!
Аноним, 19 июля 2020 23:04
Строительный мусор вас не должен волновать, а вот отходы со всей округи привозить под нос мы этим дышать должны, и водичку пить кстати весь Новосибирск и Бердск отравленную будут.
Stratus, 18 июля 2020 22:20
Просто возьмите и проедьте по главной дороге этого снт и все своими глазами увидите! Все завалено строительным мусором, горы старого асфальта, дорога не грейдеруется, все в кочках, ямах и ухабах.
На своей же улице председатель запустил каких-то пчеловодов в строительных вагончиках, которые даже нужду справляют на улице, у них элементарно даже туалета на участке нет! Загадили всю улицу! Зато мы против свалки! Вы сначала у себя порядок наведите, покажите пример! А то у самих все в мусоре, а против мусорки выступаете!
Аноним, 19 июля 2020 11:47
председатель общества садоводов тот же чиновник и, часто, делает так, как ему выгодно и удобно, не учитывая интересы членов общества. К тому же всё упирается в деньги, тот же вывоз мусора, а денег всегда дефицит!
Аноним, 18 июля 2020 23:46
Компромисс между хотелками почётного и Нсо в лице губернатора
достигнуть возможно : поторгуйтесь!, сделайте на этом месте совместный , эко, чистый проект с рабочими местами для жителей деревни маяк ( там 500 метров до работы!) город спасён!!! Обе стороны молодцы, большое дело , большой бюджет! И найдите ДругОЕ место!! Не вам же транспортные расходы нести , а населению мы вам заплатим . Найдите другое место! И всё будут довольны.
Аноним, 19 июля 2020 09:22
В этом весь Бердск - "поторгуйтесь!" А жители Маяка просто с детства мечтали рыться в отходах на свалке,:->
Аноним, 19 июля 2020 11:51
смешно про транспортные расходы! 3-5 км например южнее ничего бы не прибавили к цене, разве что пару рублей...
Аноним, 19 июля 2020 06:49
НВР:
Губернатор скажет то, что видит. Есть перевес у жителей - не будет свалки, молчат жители - будет свалка. Такие чиновники бакшиш подсчитывают тогда, когда все и везде спокойно. Нынче модно возить в гости к Путину без приглашения. Нарушать законы никто открыто не решится. Но по умолчанию возможно всё.
Свалка - не космодром, она может быть и ее может не быть. Цена вопроса - ее расположение и прибыльность. Расположи ее в другом месте - придется строить новую дорогу, возить дальше, решать вопрос о том, в чей карман пойдет вся прибыль. Здесь, фактически в Бердске банкует один, в другом месте - другой. Сейчас противостояние есть реально у Голубева и жителей Бердска. А это решается легко в нынешние времена. В Екатеринбурге строительство храма гоняли по городу и все чиновники молчали. А там стоял вопрос о том, кто и как будет облагораживать зону отдыха. Здесь вопрос о том кто и как зеленую зону будет загаживать.
Аноним, 19 июля 2020 12:38
вы бы еще у путина помощи попросили))
Raven, 19 июля 2020 12:42
Думаю с губернатором там всё уже перетерто
Аноним, 19 июля 2020 14:21
Додуматься свалку в курортном городе устроить. Это ж насколько надо быть...... современный мусороперерабатывающий завод делайте и подальше от города. Деятели
Аноним, 19 июля 2020 21:50
Не, а че свалка не в Искитиме?
Из Бердска же курорт собирались делать ...
igk63, 19 июля 2020 22:19
Нужно просто перекрыть Трансиб в районе моста и сразу в Москва всё услышит.

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