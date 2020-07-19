Губернатор, помоги: протестующие против нового полигона ТКО требуют от Травникова услышать обыкновенных жителей Бердска

По мнению дачников из СНТ «Марьин лог», соседство с мусорной свалкой — «плодить уродов, моральных и физических». И у людей есть сомнения: чиновники и богатые вопрос уже решили без учета мнения бердчан. Смотрите видео.

Пикет против полигона прошел в Бердске 18 июля

В одиночные пикеты в субботу, 18 июля, встали дачники СНТ «Марьин лог» в Бердске. Они протестуют против строительства мусорной свалки по соседству. Несмотря на то, что полигон ТКО территориально будет располагаться в Искитимском районе, расстояние до него от дач составит менее 900 метров. Это посчитал председатель СНТ Вячеслав Конов.

На субботнюю акцию вышли около 20 человек. По словам организатора Светланы Рябоконь, бердской активистки, не стали собирать больше в связи с ограничительными мерами в коронавирус. Хотя Конов всем пикетчикам раздал медицинские маски, антисептики и салфетки. Людей с плакатами расставили на безопасном расстоянии — не ближе 1,5 метра, как того требуют санитарные правила. Протестующие заявили «Курьер. Среда. Бердск», что они соблюдают закон и не дают повода для претензий со стороны полицейских в период запрета на массовые мероприятия.

Конов обратился ко всем неравнодушным гражданам:



— Я категорически против того, чтобы в 900 метрах от нашего общества появился полигон для отходов — промышленных и бытовых… Если вы не хотите, чтобы у нас плодились моральные и физические уроды от этой гадости, присоединяйтесь. А наши люди выражают одиночными пикетами свое мнение, свое отношение к попыткам разместить здесь свалку. Я их поддерживаю, солидарен с ними…

Вместе с тем, председатель «Марьиного лога» полагает, что представители власти и «богатые» заинтересованы в открытии мусорного полигона и «задавят любой вопрос, решат в свою пользу».

— Мое желание, чтобы никакой свалки здесь не было, — высказался Вячеслав Конов.

Автор видео Анастасия Солодкова



Его поддержали жители «Марьиного лога», многие из которых круглый год живут на даче. В субботу они держали плакаты с лозунгами «Губернатор, помоги», «Бердск не помойка», «Не хотим дышать мусором», «Бердск против свалки», «Спасите здоровье наших детей», «Марьин лог» не помойка».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в тот же день дачники из «Марьиного лога» провели автоакцию по наклейке на машины лозунга «Бердск против мусорного полигона». Выстроившись в колонну, автомобилисты хором просигналили в знак протеста.