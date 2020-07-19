Губернатор, помоги: протестующие против нового полигона ТКО требуют от Травникова услышать обыкновенных жителей Бердска

В одиночные пикеты в субботу, 18 июля, встали дачники СНТ «Марьин лог» в Бердске. Они протестуют против строительства мусорной свалки по соседству. Несмотря на то, что полигон ТКО территориально будет располагаться в Искитимском районе, расстояние до него от дач составит менее 900 метров. Это посчитал председатель СНТ Вячеслав Конов.
На субботнюю акцию вышли около 20 человек. По словам организатора Светланы Рябоконь, бердской активистки, не стали собирать больше в связи с ограничительными мерами в коронавирус. Хотя Конов всем пикетчикам раздал медицинские маски, антисептики и салфетки. Людей с плакатами расставили на безопасном расстоянии — не ближе 1,5 метра, как того требуют санитарные правила. Протестующие заявили «Курьер. Среда. Бердск», что они соблюдают закон и не дают повода для претензий со стороны полицейских в период запрета на массовые мероприятия.
Конов обратился ко всем неравнодушным гражданам:
Вместе с тем, председатель «Марьиного лога» полагает, что представители власти и «богатые» заинтересованы в открытии мусорного полигона и «задавят любой вопрос, решат в свою пользу».
— Мое желание, чтобы никакой свалки здесь не было, — высказался Вячеслав Конов.
Автор видео Анастасия Солодкова
Его поддержали жители «Марьиного лога», многие из которых круглый год живут на даче. В субботу они держали плакаты с лозунгами «Губернатор, помоги», «Бердск не помойка», «Не хотим дышать мусором», «Бердск против свалки», «Спасите здоровье наших детей», «Марьин лог» не помойка».
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в тот же день дачники из «Марьиного лога» провели автоакцию по наклейке на машины лозунга «Бердск против мусорного полигона». Выстроившись в колонну, автомобилисты хором просигналили в знак протеста.
Город - это деньги! У кого они есть - может их сменять на что угодно! У кого они есть - может - легко - переехать, сменить место жительства - за деньги ему все принесут, сделают накормят, оденут (идиотизм какой то рабский). У кого есть деньги - плевать, что производство социальных благ (которые он обменял на деньги) - результат, отравления почв, воды, воздуха, рабства детей (читай историю промышленности Евразии XIX в - сахар! белую муку! мог купить любой нищий!! - ГОРОД! Сперва свои-своих же мордовали на фабриках - мерли в 40 лет. Сегодня транснациональные корпорации - страны "третьего мира" - мрут с голоду чтобы мы - по дешевке -покупали результаты их труда - те же сыр-, молочн-, мясо-, рыбные -продукты, фабрикаты и пр.)
Деревня бы отстояла СВОЮ ЗЕМЛЮ - деревня ОТ ЗЕМЛИ КОРМИТСЯ, а не в магазине еду за денги покупает.
Отравление земли, воздуха, воды - для селянина - СМЕРТЬ! А горожане? У кого есть деньги - плевать на соседей - он переедет - а другие - пускай перемрут от рака, инсультов, генетических мутаций белка. Пусть дышат выхлопами, дымом от бань. Динамика - роста болезней сегодня такова - что дети - умрут раньше родителей - внуки - раньше бабушек!
"Но все решают бабки" - это точно! Пока на деревне (ежели без крепости) свободные люди жили вместе - держались друг за друга, зная - врозь - гарантирована гибель, смерть."
Вы сами сказали, что вместе мы сила? Община это сила? Именно община была сто лет назад у славян на земле залогом и гарантией выживания! Значит давай те объединимся в не политические славянские общины и сможем в них скидываться деньгами и взаимопомощью, это единственный способ выжить проверенный тысячелетиями жизни наших предков славян!
Они как то странно построены
Такие высокие , а стены кирпич + Сибит
Экономный наш почётный !
Я бы такое не купила точно ...
На своей же улице председатель запустил каких-то пчеловодов в строительных вагончиках, которые даже нужду справляют на улице, у них элементарно даже туалета на участке нет! Загадили всю улицу! Зато мы против свалки! Вы сначала у себя порядок наведите, покажите пример! А то у самих все в мусоре, а против мусорки выступаете!
достигнуть возможно : поторгуйтесь!, сделайте на этом месте совместный , эко, чистый проект с рабочими местами для жителей деревни маяк ( там 500 метров до работы!) город спасён!!! Обе стороны молодцы, большое дело , большой бюджет! И найдите ДругОЕ место!! Не вам же транспортные расходы нести , а населению мы вам заплатим . Найдите другое место! И всё будут довольны.
Губернатор скажет то, что видит. Есть перевес у жителей - не будет свалки, молчат жители - будет свалка. Такие чиновники бакшиш подсчитывают тогда, когда все и везде спокойно. Нынче модно возить в гости к Путину без приглашения. Нарушать законы никто открыто не решится. Но по умолчанию возможно всё.
Свалка - не космодром, она может быть и ее может не быть. Цена вопроса - ее расположение и прибыльность. Расположи ее в другом месте - придется строить новую дорогу, возить дальше, решать вопрос о том, в чей карман пойдет вся прибыль. Здесь, фактически в Бердске банкует один, в другом месте - другой. Сейчас противостояние есть реально у Голубева и жителей Бердска. А это решается легко в нынешние времена. В Екатеринбурге строительство храма гоняли по городу и все чиновники молчали. А там стоял вопрос о том, кто и как будет облагораживать зону отдыха. Здесь вопрос о том кто и как зеленую зону будет загаживать.
Из Бердска же курорт собирались делать ...