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Число зараженных COVID-19 выросло до 145 человек на 19 июля в Бердске. Плюс 1 за сутки

10:01 19.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Выздоровели и выписались 133 пациента, за сутки к воскресенью взято 13 теста на коронавирус.

Число зараженных COVID 19 выросло до 145 человек на 19 июля в Бердске. Плюс 1 за сутки
С каждым днем число больных коронавирксом в Бердске только увеличивается
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Число зараженных COVID 19 выросло до 145 человек на 19 июля в Бердске. Плюс 1 за сутки

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По информации оперативного штаба, за истекшие 24 часа в Бердске выявлен 1 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом всего в городе зарегистрировано 145 больных с подтвержденным диагнозом.

По данным оперштаба, на 19 июля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 200 жителей города с подозрением на COVID-19. Из них 42 ребенка.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 197 бердчанами, 3 человека обратились сами. К воскресенью выздоровели и выписались 133 пациента, взято за сутки 13 тестов на коронавирус.

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