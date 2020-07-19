Число зараженных COVID-19 выросло до 145 человек на 19 июля в Бердске. Плюс 1 за сутки

Выздоровели и выписались 133 пациента, за сутки к воскресенью взято 13 теста на коронавирус.

С каждым днем число больных коронавирксом в Бердске только увеличивается

По информации оперативного штаба, за истекшие 24 часа в Бердске выявлен 1 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом всего в городе зарегистрировано 145 больных с подтвержденным диагнозом.

По данным оперштаба, на 19 июля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 200 жителей города с подозрением на COVID-19. Из них 42 ребенка.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 197 бердчанами, 3 человека обратились сами. К воскресенью выздоровели и выписались 133 пациента, взято за сутки 13 тестов на коронавирус.