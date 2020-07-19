Жара выше +30 сохранится 19 июля в Бердске. Но дожди обещают синоптики

Аномально высокая температура продержится в Новосибирской области еще пару дней.

Температура в Бердске в июле 2020 года бьет рекорды

В Новосибирской области 19 и 20 июля сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами местами +30°С и выше. Об этом сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье в регионе ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью +15, +20°C, местами +8, +13°C днем +30, +35°C, местами +24, +29°C.

В Бердске 19 июля тоже будет жарко. Небольшие дожди в городе ожидаются в понедельник, 20 июля.