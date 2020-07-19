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Выпал из окна 4-летний мальчик вместе с москитной сеткой под Новосибирском

09:55 19.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Происшествие произошло в п. Элитном. Ребенок попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами. Его отец в это время находился дома.

Выпал из окна 4 летний мальчик вместе с москитной сеткой под Новосибирском
Малыш упал на землю вместе с москитной сеткой, на которую облокотился
Сюжет: Инструкция
Выпал из окна 4 летний мальчик вместе с москитной сеткой под Новосибирском

Выпал из окна 4-летний мальчик вместе с москитной сеткой под НовосибирскомЗапретили брать детям в лагерь алкоголь, порнографию и сигареты. Советы РоспотребнадзораЕщё 171 новостей

Вечером 17 июля в дежурную часть отдела полиции №3 «Краснообский» поступило сообщение о том, в поселке Элитный из квартиры на втором этаже выпал ребенок. Об этом сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Выехав на место происшествия, сотрудники полиции установили, что около 21.45 четырехлетний мальчик, оставленный находившимся дома отцом без присмотра, влез на подоконник и, опершись на москитную сетку, выпал из окна на газон. Ребенок был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Согласно статистике, ежегодно в Новосибирской области регистрируется 5-10 фактов падений малолетних из квартир многоэтажных домов, многие из них – с летальным исходом. В 2019 году при аналогичных обстоятельствах пострадали 9 детей. Как правило, такие случаи происходят в летний период, когда граждане часто открывают окна и пользуются антимоскитными сетками.

Не стал исключением и текущий год: 5 июля в 17.15 из квартиры жилого дома по улице Ломоновоса выпал мальчик в возрасте четырех с половиной лет, который от полученных травм скончался на месте. По имеющейся информации, ребенок, оставленный без присмотра, также влез на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

Сотрудники полиции обращаются к родителям малолетних детей с просьбой быть предельно бдительными. Основная категория риска – дети в возрасте от 1 до 5 лет. Практика показывает, что основная причина, способствующая несчастным случаям – это оставление малолетнего без присмотра. Зачастую падение происходит, когда взрослые находятся в соседней комнате. Опасность представляют открытые для проветривания окна, антимоскитные сетки, а также предметы мебели, придвинутые непосредственно к окнам.

Исключите возможность доступа ребенка к окну, уберите от окон мебель и предметы, по которым он может взобраться на подоконник. Помните, что стандартная конструкция москитной сетки зачастую не выдерживает веса ребенка и не является гарантией безопасности. Откажитесь от москитных сеток или укрепите их, обратившись к специалистам. Эффективной защитой являются дополнительные устройства для окон — замки и фиксаторы створок.

На нашем сайте вы можете скачать памятку, разработанную МВД России, и отправить ее вашим знакомым, у которых есть маленькие дети.

Выпал из окна 4 летний мальчик вместе с москитной сеткой под Новосибирском

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