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Кадыров заплакал: глава Чечни потребовал от Зеленского подтвердить извинения

11:41 19.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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Зеленский пытается «юлить», каждый раз «придумывая новые версии извинений», заявил Кадыров. Полтора года назад президент Украины в интервью сообщил, что извинялся за видеоролик, в который попали кадры с плачущим главой Чечни.

Кадыров заплакал: глава Чечни потребовал от Зеленского подтвердить извинения
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные ему ранее извинения. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной», — написал Кадыров.

Он указал, что отвечать Зеленскому придется «не перед главой республики, а перед сыном Ахмата-Хаджи Кадырова».

В своем сообщении Кадыров также заявил, что Зеленский «нечестен» не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Так, война в Донбассе, которой Зеленский обещал положить конец, еще продолжается, отметил глава Чечни.

«Будьте мужчиной, Владимир Александрович, всегда держите свое слово!» — заключил Кадыров.

Таким образом Кадыров отреагировал на интервью Зеленского, которое тот дал полтора года назад журналисту Дмитрию Гордону. В нем Зеленский объяснил, что извинялся не за свои действия или шутки, а за видеоролик, использованный студией «Квартал 95», в который попали кадры с плачущим главой Чечни, передает РБК.

По словам Зеленского, он пересмотрел ситуацию, после того как некто позвонил ему и спросил, что он думает об этом видео. «Я сказал, что если мы обидели хоть кого-то из представителей мусульманского мира и на уровне религии — потому что религия болезненная тема, очень тонкая грань — это некрасиво, просто нехорошо», — отметил Зеленский, после чего извинился за своих «ребят» «перед всем мусульманским миром».

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