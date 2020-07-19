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Рекорд зараженных за сутки COVID-19 зафиксирован в мире. Больны около 14 млн человек

10:27 19.07.2020 Фото: pexels
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Субботний показатель стал суточным максимумом заболеваемости за все время пандемии. Скончались от коронавируса около 600 тыс. пациентов. Больше всего в Америке.

Рекорд зараженных за сутки COVID 19 зафиксирован в мире. Больны около 14 млн человек
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

За сутки коронавирусом заразились почти 260 тысяч человек в мире, умерли 7 360, сообщила Всемирная организация здравоохранения в субботу.

Этот показатель стал суточным максимумом заболеваемости за все время пандемии. Предыдущий рекорд зафиксировали накануне: в пятницу COVID-19 диагностировали у 238 тысяч человек.

Таким образом, общее число случаев заражения в мире превысило 13,8 миллионов, по меньшей мере 593 тысячи пациентов скончались. Больше всего больных зарегистрировали в Северной и Южной Америке.

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